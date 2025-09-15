La Vuelta: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, «όσο διαρκεί η βαρβαρότητα στη Γάζα»

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Τελ Αβίβ, μετά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που οδήγησαν στη διακοπή της τελευταίας διαδρομής του ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου «τον βαθύ θαυμασμό του για την ισπανική κοινωνία των πολιτών, η οποία κινητοποιείται ενάντια στην αδικία», την επόμενη μέρα των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στη Μαδρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει επιβάλει κυρώσεις κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία». Τη ρητορική αυτή ακολούθησε και η επικεφαλής των Ευρωσοσιαλιστών Ιράτσε Γκαρθία-Πέρεθ στο Ευρωκοινοβούλιο, επικρίνοντας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνεδρίαση για την Κατάσταση της Ένωσης την περασμένη εβδομάδα.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου , δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να συμμετέχει σε «κανέναν διεθνή αγώνα όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα » στη Γάζα, κάνοντας σύγκριση με τον αποκλεισμό της Ρωσίας από όλες τις διοργανώσεις (από Champions League μέχρι Eurovision), μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά την έντονη κριτική από την δεξιά αντιπολίτευση μετά το χαοτικό τέλος του ποδηλατικού αγώνα την Κυριακή, ο Ισπανός πρωθυπουργός εμμένει στη θέση του, όπως σημειώνει το AFP. « Εμείς, φυσικά, απορρίπτουμε πάντα τη βία. Αυτό είναι αυτονόητο. Πάντα το κάναμε. Νιώθουμε, όπως είπα χθες, βαθύ θαυμασμό για τους αθλητές μας, για τους ποδηλάτες του Γύρου της Ισπανίας (Vuelta a España) », συνέχισε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης.

«Αλλά νιώθουμε επίσης τεράστιο σεβασμό, έναν βαθύ θαυμασμό για την ισπανική κοινωνία των πολιτών που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τις πεποιθήσεις της ειρηνικά », πρόσθεσε, αναφερόμενος στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοπταν τον Γύρο της Ισπανίας, σχεδόν κάθε μέρα στα τελευταία του χιλιόμετρα.

« Η θέση μας είναι σαφής και κατηγορηματική: όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, ούτε η Ρωσία ούτε το Ισραήλ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε κανέναν διεθνή διαγωνισμό », συνέχισε, κατά τη διάρκεια συνάντησης με Σοσιαλιστές βουλευτές στο Κοινοβούλιο.

Την Κυριακή, το τελικό στάδιο της Vuelta, από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας, διακόπηκε απότομα παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα και την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιδράσεις από το PP

«Η κυβέρνηση όχι μόνο επέτρεψε, αλλά και ενθάρρυνε τη διακοπή της Vuelta , προκαλώντας διεθνή γελοιοποίηση που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο », είχε δηλώσει στο X το βράδυ της Κυριακής ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP, Partido Popular).

Η La Vuelta είναι ένας ποδηλατικός αγώνας 3.151 χλμ. Ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου από τη χώρα των Βάσκων, και θεωρητικά θα ολοκληρωνόταν χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Θεωρείται κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Ισπανία, ενώ είθισται να συγκεντρώνεται κόσμος για να χειροκροτήσει τους αθλητές.

Η αναταραχή ξεκίνησε περίπου 50 χλμ πριν τον τερματισμό. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με σημαίες και πλακάτ και ήρθαν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Iσαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο πρόγραμμα Es la mañana de Federico του ραδιοφωνικού σταθμού esRadio ότι ο Σάντσεθ, ενθαρρύνει τον «αντισημιτισμό, μισεί τη Μαδρίτη και θέλει «να καταστήσει τη ζωή στους δρόμους αβίωτη» και να καταστρέψει την εικόνα της πρωτεύουσας, η οποία «είναι μια περιοχή ευημερίας και ελευθερίας».

Μποϊκοτάζ στη Eurovision

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ’ αυτόν, με την Ισπανία να προστίθεται έτσι στον κατάλογο των χωρών που καλούν σε μποϊκοτάζ (Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία).

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό.

