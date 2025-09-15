Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα νέα στοιχεία για τον δράστη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Εκατοντάδες πολίτες στις ΗΠΑ αποτίουν φόρο τιμής στον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, κορυφαίο συντηρητικό ακτιβιστή και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Ο Ρόμπινσον, που συνελήφθη ύστερα από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό, κρατείται χωρίς εγγύηση στην φυλακή της κομητείας Γιούτα και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη. Κατηγορείται για δολοφονία με επιβαρυντικά στοιχεία, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας της Πολιτείας, Ντέρεκ Μπράουν, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ζητηθεί η θανατική ποινή.

Ο 22χρονος τελεί υπό ειδική επιτήρηση και αναμένει ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν καταγραφεί αυτοκτονικές τάσεις. Ωστόσο δεν συνεργάζεται.

Το μυστήριο γύρω από το κίνητρο

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα στοιχεία: τις χαραγμένες σφαίρες με αντιφασιστικά μηνύματα, τις σημειώσεις του υπόπτου, αλλά και τα μηνύματα που αντάλλασσε στο Discord.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι διερευνάται και αν η ρομαντική σχέση του Ρόμπινσον με συγκάτοικο που βρίσκεται σε διαδικασία φυλομετάβασης σχετίζεται με την υπόθεση.

«Ο σύντροφός του συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και δεν είχε καμία γνώση για το σχέδιο», τόνισε ο Κοξ.

Οι σφαίρες βρέθηκαν χαραγμένες με φράσεις όπως «Hey fascist! Catch!», αλλά και memes από βιντεοπαιχνίδια, καθώς και στίχους του αντιφασιστικού τραγουδιού Bella Ciao.

Το πένθος και η κληρονομιά του Κερκ

Στο μεταξύ, οι εκδηλώσεις μνήμης πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Το Στάδιο State Farm στην Αριζόνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε μια τεράστια τελετή αποχαιρετισμού.

Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα Κερκ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει το έργο του: «Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το καθιερωμένο τουρνέ σε πανεπιστημιουπόλεις, με τίτλο “American Comeback Tour”, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ και το ετήσιο συνέδριο της Turning Point USA, Americafest, θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί.

Η κοινότητα του δράστη σε σοκ

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ρόμπινσον, στην πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα, οι κάτοικοι δηλώνουν συγκλονισμένοι που ο φερόμενος ως δράστης μεγάλωσε «στην αυλή τους».

Στις αγρυπνίες ακούστηκαν τα τραγούδια “God Bless America” και “Amazing Grace”, με τους πολίτες να ζητούν ενότητα.

«Είναι καιρός να γεφυρώσουμε τα χάσματα και να απορρίψουμε το μίσος», τόνισε η πρόεδρος του Utah LGBTQ+ Chamber of Commerce, Λιζ Πιτς.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το ερώτημα για το τι όπλισε το χέρι του 22χρονου παραμένει αναπάντητο. Το γεγονός ότι είχε βυθιστεί σε μία βίαιη κουλτούρα του dark internet φαίνεται να έχει και αυτό διαδραματίσει τον ρόλο του.

Είτε επρόκειτο για πολιτική ριζοσπαστικοποίηση είτε για προσωπικά τραύματα, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην αμερικανική κοινωνία.