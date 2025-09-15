Τραμπ: Το Ισραήλ πρέπει να είναι «πολύ, πολύ προσεκτικό» με τον «καλό σύμμαχο» των ΗΠΑ, Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ ότι πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικό» σχετικά με τον τρόπο που θα προσεγγίσει το Κατάρ, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο» των ΗΠΑ.

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από ερώτηση που δέχθηκε ο Τραμπ από δημοσιογράφο αν έχει κάποιο μήνυμα προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις ισραηλινές επιδρομές της περασμένης εβδομάδας εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να κάνουν κάτι για τη Χαμάς, αλλά το Κατάρ είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», απάντησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συναντήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Νέα Υόρκη, με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, τον οποίο αποκάλεσε «υπέροχο άνθρωπο».

Η επίθεση

Ο Τραμπ αρχικά επέπληξε το Ισραήλ για την επίθεση στη Ντόχα, όπου διαπραγματευτές από το Ισραήλ και τη Χαμάς εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτικπη βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

