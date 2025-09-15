Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμό του εναντίον της Δύσης

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τουλάχιστον 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος έδινε ένα μήνυμα: Δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμό του εναντίον της Δύσης σύντομα.

Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ έρχεται μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες πολίτες, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.

Μακριά από το να είναι έτοιμος να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια σιγοβράζουσα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου

«Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής στο Κέντρο Νέων Ευρασιατικών Στρατηγικών με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα συμφέρον να τον τερματίσει».

Έχοντας αυτοσχεδιάσει ως ηγέτης σε καιρό πολέμου, η επιστροφή στην ειρηνική προεδρία θα ισοδυναμούσε με υποβιβασμό. «Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Πετρόφ.

Καθώς η ολοκληρωτική επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος της, ο Ρώσος πρόεδρος αναμφισβήτητα έχει τον μεγαλύτερο λόγο για αισιοδοξία από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο ήλπιζε να καταλάβει τη χώρα σε λίγες μέρες.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να έχουν περιοριστεί από την έλλειψη όπλων και ανθρώπινου δυναμικού, η Ρωσία έχει εισχωρήσει βαθύτερα στη χώρα.

Αλλά η πρόοδος της Μόσχας ήταν αργή – και δαπανηρή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κρεμλίνου έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο θύματα και η σύγκρουση έχει επηρεάσει τη ρωσική οικονομία, η οποία απειλεί να βυθιστεί σε ύφεση.

Πολιτικά, ο τερματισμός της σύγκρουσης συνοδεύεται από κινδύνους

Ο αυστηρός έλεγχος του Κρεμλίνου στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο πιθανότατα θα του επέτρεπε να πουλήσει μια ειρηνευτική συμφωνία στους περισσότερους Ρώσους ως νίκη. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα για το οποίο θα ανησυχεί ο Ρώσος πρόεδρος.

Με την φιλελεύθερη αντιπολίτευση της Ρωσίας να έχει αποδεκατιστεί, μια μικρή αλλά θορυβώδης ομάδα εθνικιστών αποτελεί τώρα τη μεγαλύτερη απειλή για την κυριαρχία του, δήλωσε ο Πέτροφ. Και τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλοπρεπή νίκη, όχι μόνο επί της Ουκρανίας αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «συλλογική Δύση».

«Υπάρχει η επιθυμία μεταξύ του γερακιού του στρατιωτικοπολιτικού κατεστημένου να καταστρέψει το ΝΑΤΟ», δήλωσε στη ρωσική υπηρεσία της DW ο Αλεξάντερ Μπάουνοφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης, νυν ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia. «Να δείξουν ότι το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο».

Από τότε που ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα σε αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαφημίσει ως σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην επίτευξη εκεχειρίας, η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Πριν από την εισβολή της Τετάρτης, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν επανειλημμένα εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία, κυκλώνοντας πόλεις πριν γυρίσουν πίσω. Τον Αύγουστο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το WELT, μια αδελφή έκδοση του POLITICO στον Όμιλο Axel Springer, πέντε από τα drone που πέρασαν στην Πολωνία βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την είσοδο των drones στην Πολωνία, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδίαζε επίθεση, απειλώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του φινλανδικού κράτους — μια για πάντα».

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου έμοιαζε με τα σημεία συζήτησης του Κρεμλίνου πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μεταφέρει ζωτικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από τα σύνορά της με το ΝΑΤΟ, επεσήμανε ο Πετρόφ. Την Παρασκευή, η Ρωσία ξεκίνησε να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων ακριβώς απέναντι από τα πολωνικά σύνορα. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

«Ό,τι και να πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί. θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», δήλωσε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών».

Με ενέργειες όπως η εισβολή στην Πολωνία, ο Πούτιν εκδίδει προειδοποίηση προς τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Κίριλ Ρογκόφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.

«Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ σήμερα και αυτές δεν διαθέτουν αμυντικά συστήματα», είπε.

Τα ανάμεικτα μηνύματα του Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τις δικές του προθεσμίες όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα δίνουν στον Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να τη γλιτώσει.

Ή τώρα ή ποτέ για το Πούτιν

Για τον Ρώσο πρόεδρο, «ή τώρα ή ποτέ», λέει ο Μπάουνοφ.

Εισβολές όπως αυτή στην Πολωνία έχουν ως στόχο να μετριάσουν τη δέσμευση της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας για συλλογική άμυνα, με μικρές επιθέσεις που δοκιμάζουν την προθυμία του ΝΑΤΟ να απαντήσει.

Η ελπίδα, είπε ο Μπάουνοφ, είναι να αποκαλυφθεί η στρατιωτική συμμαχία ως μια τίγρη χωρίς δόντια.

Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσινγκτον έχει τροφοδοτήσει αυτούς τους φόβους.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τα επιχειρήματα της Μόσχας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες ότι τα drones ήταν μια σκόπιμη πρόκληση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «δεν υπήρχαν σχέδια για στόχευση εγκαταστάσεων» στην Πολωνία.

Η Λευκορωσία, η οποία χρησίμευσε ως σημείο εκτόξευσης για ορισμένα από τα drones σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι η εισβολή θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος λόγω «ηλεκτρονικής παρεμβολής».

«Πρόκειται για τυπικό τρολάρισμα και έρευνα τύπου Πούτιν», δήλωσε ο Ρογκόφ. «Του αρέσει τα πράγματα να είναι αμφίρροπα, ώστε να μπορούν να ερμηνευθούν είτε ως σκόπιμα είτε ως τυχαία».