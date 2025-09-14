Logo Image

Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών από τη Γάζα θα μεταφερθούν στη Βρετανία για ιατρική φροντίδα

Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε τον αριθμό των παιδιών που θα μεταφερθούν, αλλά σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μία ομάδα 30-50 ανηλίκων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποδεχθεί τις «προσεχείς εβδομάδες» ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών και μελών των οικογενειών τους από τη Λωρίδα της Γάζας για να λάβουν ιατρική φροντίδα, επιβεβαίωσε το βρετανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά αυτά είναι τα πρώτα που θα απομακρυνθούν στο πλαίσιο κυβερνητικής επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία πολλών βρετανικών υπουργείων.

Την επιχείρηση είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την ώρα που ο ανθρωπιστικός όλεθρος στην Γάζα στερεί από μεγάλο αριθμό ανθρώπων επείγουσα ιατρική φροντίδα, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε τον αριθμό των παιδιών που θα μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μία ομάδα 30-50 ανηλίκων.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στο ταμπλόιντ The Mirror ότι μία πρώτη ομάδα παιδιών βρίσκεται «καθ’ οδόν» προς το Ηνωμένο Βασίλειο και μίλησε για την σημαντική διπλωματική προσπάθεια που προϋποθέτει η επιχείρηση, αφού απαιτείται άδεια της ισραηλινής κυβέρνησης για την έξοδο από τον παλαιστινιακό θύλακα.

