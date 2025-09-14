Κυβερνήτης Γιούτα: Ο Ρόμπινσον είχε «αριστερή» ιδεολογία – Επιβεβαιώνει τη σχέση του με τρανς σύντροφο

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Ρεπουμπλικάνος Σπένσερ Κοξ παρείχε την Κυριακή νέες πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο και τις πολιτικές πεποιθήσεις του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι ο ύποπτος είχε «αριστερή ιδεολογία» ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε μια σχέση με ένα άτομο που βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα.

Ο Κοξ, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, περιέγραψε τον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, ως έναν «πολύ φυσιολογικό νεαρό άνδρα» που φαίνεται να να έχει «ριζοσπαστικοποιηθεί» λίγο καιρό αφότου παράτησε το κολέγιο και επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του στη νότια Γιούτα.

Ο κ. Κοξ δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις ιδεολογικές απόψεις του κ. Ρόμπινσον ούτε έδωσε μια σαφή εικόνα αυτών. Είπε ότι ο κ. Ρόμπινσον είχε περάσει μεγάλο μέρος του χρόνου του βυθισμένος σε διαδικτυακά παιχνίδια, φόρουμ μηνυμάτων και σε μέρη αυτού που ο κυβερνήτης ονόμασε «βαθύ, σκοτεινό διαδίκτυο».

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργαζόταν με την έρευνα και ότι οι ερευνητές συνέλεγαν πληροφορίες από τους φίλους και την οικογένεια του υπόπτου.

Είπε ακόμη ότι ο σύντροφος του υπόπτου δεν είχε καμία προηγούμενη γνώση για τους πυροβολισμούς και ήταν «σοκαρισμένη» από αυτό που συνέβη. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο σύντροφος, τον οποίο έχουν αναγνωρίσει ως συγκάτοικο του κ. Ρόμπινσον, συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα και παρείχε προσωπικά μηνύματα που ενοχοποιούσαν τον κ. Ρόμπινσον και βοήθησαν στη σύλληψή του.

Οι νέες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του υπόπτου είναι πιθανό να εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το κίνητρο και την ιδεολογία του, τα οποία αποτελούν επίκεντρο της επίσημης έρευνας, αλλά και αντικείμενο έντονων εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μεταξύ δημόσιων αξιωματούχων