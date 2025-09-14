Τα 70α γενέθλιά του γιόρτασε ο Πάπας Λέων – Τα συγκινητικά μηνύματα από παιδιά

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ γιόρτασε την 70ή του επέτειο γέννησης την Κυριακή στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου ευλόγησε τους πιστούς που συγκεντρώθηκαν για την προσευχή του Αγιανγέλου και τους ευχαρίστησε για τις ευχές τους.

«Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι σήμερα ξέρετε πως έγινα 70 χρονών», είπε ο Πάπας στο πλήθος που τον υποδέχτηκε με επευφημίες.

«Ευχαριστώ τον Κύριο, τους γονείς μου και όλους όσους με θυμήθηκαν στις προσευχές τους», πρόσθεσε ο ποντίφικας στο τέλος της προσευχής, ενώ χειροκροτήματα αντήχησαν στην πλατεία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι κρατούσαν πανό «Χρόνια Πολλά» στα αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά, μπαλόνια και συγχαρητήρια σημαιάκια.

Pope Leo XIV’s angelus was interrupted by the crowd singing him Happy Birthday. He seemed very moved. Happy 70th Birthday, your holiness. pic.twitter.com/OdUSTuCTZb — Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) September 14, 2025

Συγκινητικά μηνύματα από παιδιά

Το Βατικανό ανέφερε ότι ο Πάπας δέχτηκε ευχές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων από νεαρούς ασθενείς στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù στη Ρώμη, το οποίο ο ποντίφικας είχε επισκεφθεί πρόσφατα τον Αύγουστο.

Σε πολλά από τα σχέδια, τα παιδιά εξέφραζαν την επιθυμία τους για παγκόσμια ειρήνη. Ένα παιδί είχε ζωγραφίσει τον Πάπα Λέον να λέει «Μην ανησυχείς, θα το φροντίσω», κρατώντας τη σημαία της ειρήνης, ανάμεσα σε ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, βαμμένη λευκή και κίτρινη όπως η σημαία του Βατικανού.

«Έμαθα πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο»

Σε συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή στην ιστοσελίδα του ανταποκριτή του Βατικανού Elise Ann Allen, Crux, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε στα «πολλά πράγματα που έμαθε σε πολύ λίγο χρόνο» που έχει αντιμετωπίσει ως ποντίφικας και συνέκρινε την εμπειρία του με το να πέφτεις «στην βαθιά άκρη της πισίνας πολύ γρήγορα».

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία δήλωσε ότι βρήκε γρήγορα το δρόμο του ως ποιμένας για την καθολική εκκλησία, αλλά ανακάλυψε ότι ο διπλωματικός ρόλος του Πάπα ήταν πιο απαιτητικός.

«Το εντελώς νέο στοιχείο σε αυτή τη δουλειά είναι ότι βρίσκεσαι σε επίπεδο παγκόσμιου ηγέτη», είπε. «Μαθαίνω πολλά και αισθάνομαι πολλές προκλήσεις, αλλά δεν με καταβάλλουν»

Οι ευχές του Ιταλού προέδρου

Εκτός από καθολικούς από όλο τον κόσμο, ο ποντίφικας έλαβε επίσης πολλές ευχές γενεθλίων από ηγέτες κρατών. Ανάμεσα στους πρώτους που του ευχήθηκαν ήταν ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματταρέλα.

«Από την αρχή του υψηλού σας μαγιστερίου, έχετε απευθύνει σε ολόκληρη την διεθνή κοινότητα και στις ατομικές συνειδήσεις ισχυρή έκκληση για εκείνη την ‘άοπλη και αποπροσανατολιστική ειρήνη’ που ανοίγει καρδιές», έγραψε ο Ματταρέλα στο μήνυμά του προς τον Πάπα.

«Μας υπενθυμίσατε, με τον Άγιο Αυγουστίνο, ότι ‘είμαστε οι καιροί’. Είναι καθήκον όλων μας, και ιδιαίτερα αυτών που κατέχουν δημόσια αξιώματα, να δεσμευτούν για τη βελτίωση των συνθηκών, το άνοιγμα οριζόντων διαλόγου, τη δικαιοσύνη και την ουσιαστική προστασία της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου», πρόσθεσε ο Ιταλός Πρόεδρος.

Το μήνυμα τις Ιταλίδας πρωθυπουργού

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέδωσε επίσης ειδικές ευχές, ευχαριστώντας τον Λέον για τη διδασκαλία του, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Σύμφωνα με δήλωσή της, οι διδασκαλίες του Λέον «παρέχουν αξιόπιστες και σταθερές κατευθύνσεις σε εξαιρετικά πολύπλοκους καιρούς, όταν οι βεβαιότητες φαίνεται να κλονίζονται και οι αλλαγές είναι τόσο ξαφνικές όσο και βαθιές».

In occasione del settantesimo compleanno di Sua Santità Papa Leone XIV, desidero rivolgergli i miei personali auguri e quelli di tutto il Governo italiano. Le sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione e rappresentano una guida certa e solida in tempi… pic.twitter.com/ZK1XvM3DaF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 14, 2025

Η Γερμανική Επισκοπική Διάσκεψη συνεχάρη επίσης τον Πάπα Λέον ΙΔ΄, χαρακτηρίζοντάς τον «γεφυροποιό» και επαινούμενη την ικανότητά του να ενώνει τους ανθρώπους.

«Κοιτάμε με θαυμασμό και συγκίνηση τους πρώτους μήνες της διακονίας σας. Με την ορατή σας παρουσία για πολλούς πιστούς, τις πολυάριθμες λειτουργίες, ακροάσεις και συναντήσεις κατά τη διάρκεια του Αγίου Έτους, δείχνετε ότι η Εκκλησία είναι ανάμεσα στον λαό», έγραψε εκ μέρους ολόκληρης της διάσκεψης ο επίσκοπος Γκέοργκ Μπέτσινγκ.

