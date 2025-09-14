Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Όπλισε το dark internet το χέρι του Τάιλερ Ρόμπινσον;

Η δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, φωτίζει μια επικίνδυνη τάση στις ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία αυξάνεται δραματικά.

Ρόλο σε αυτή την τάση φαίνεται να διαδραματίζει και η «κουλτούρα του σκοτεινού διαδικτύου», με το dark internet να γίνεται εφαλτήριο ριζοσπαστικοποίησης. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φαίνεται να είχε «βυθιστεί» σε αυτή την κουλτούρα.

Ο κυβερνήτης Γιούτα και τα «σκοτεινά ίχνη»

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε πως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, «βυθίστηκε» σε gaming κοινότητες και στη λεγόμενη «dark internet culture».

Όπως είπε σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, οι έρευνες έδειξαν ότι ο Ρόμπινσον απομακρύνθηκε ιδεολογικά από το συντηρητικό περιβάλλον της οικογένειάς του μετά την εγκατάλειψη των σπουδών του.

«Φαίνεται πως τότε ξεκίνησε. Υπήρχε πολύ gaming, πολύ Reddit, πολύ σκοτεινό ίντερνετ. Αυτό είδαμε ακόμη και στα φυσίγγια, μέσα από τα memes που είχε χαράξει», είπε χαρακτηριστικά ο Κοξ.

Ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ρόμπινσον επικοινωνούσε με γνωστούς του online, οι οποίοι αρχικά αντιμετώπιζαν τις φωτογραφίες του FBI με αστεία σχόλια – μέχρι που εκείνος παραδέχτηκε ότι πράγματι ήταν ο ύποπτος.

Μια Αμερική πιο βίαιη από τη δεκαετία του ’60

Η δολοφονία του Κερκ έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του University of Maryland (START), το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν πάνω από 520 περιστατικά τρομοκρατίας ή στοχευμένης βίας, αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με το 2024. Οι μαζικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 187,5%.

Οι ερευνητές συγκρίνουν την τρέχουσα συγκυρία με τη δεκαετία του ’60, όταν δολοφονήθηκαν ο Τζον Κένεντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Όμως σήμερα υπάρχουν δύο κρίσιμες διαφορές: η ισχύς των social media και η ευρεία διαθεσιμότητα εξαιρετικά φονικών όπλων.

Η Άμι Πέιτ, εκτελεστική διευθύντρια του START, προειδοποιεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση «επιταχύνεται» μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων, αφήνοντας πολύ λιγότερο χρόνο για έγκαιρη παρέμβαση.

Ο κίνδυνος του διχασμού και η «βιομηχανία του μίσους»

Ο Λουκ Μπάουμγκαρτνερ, ερευνητής στο George Washington University, σημειώνει πως η δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα τροφοδοτεί την υποστήριξη προς τη βία. Το 35% των περιστατικών φέτος στράφηκε εναντίον κυβερνητικών στόχων, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, τα κατακερματισμένα media οικοσυστήματα και οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων ενισχύουν την πόλωση. «Δεχόμαστε διαρκώς ροές πληροφορίας που μας κάνουν να νιώθουμε δίκαιη οργή απέναντι σε κάποιον άλλον», τόνισε ο Ουίλιαμ Μπράνιφ του PERIL.

Μια νέα σκοτεινή καμπή;

Μετά τη δολοφονία Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλες προσωπικότητες της Δεξιάς μίλησαν για «πόλεμο» κατά της Αριστεράς, κλίμα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να προκαλέσει νέο κύμα βίας. «Δεν χρειάζεται στρατός για να γίνει επίθεση. Χρειάζεται κάποιος με ένα όπλο και μια αφορμή», προειδοποιεί ο Μπάουμγκαρτνερ.

Ο ίδιος ο κυβερνήτης Κοξ χαρακτήρισε τη δολοφονία «ορόσημο» της αμερικανικής ιστορίας. «Το ερώτημα είναι αν θα είναι το τέλος ενός σκοτεινού κεφαλαίου ή η αρχή ενός ακόμη σκοτεινότερου».

Η πρόληψη που δεν έρχεται

Οι ειδικοί συγκλίνουν πως η βία δεν είναι αναπόφευκτη – αλλά απαιτείται στρατηγική πρόληψης. Παράδειγμα: προγράμματα που εντοπίζουν παράγοντες κινδύνου (από ένα χωρισμό μέχρι την πρόσβαση σε επικίνδυνα online δίκτυα) και παρέχουν «διεξόδους» όπως ψυχολογική στήριξη ή κοινωνική βοήθεια.

Ωστόσο, η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων μειώνεται. «Αν δεν κάνουμε τίποτα, η βία θα αυξηθεί σε συχνότητα και ένταση», προειδοποιεί ο Μπράνιφ.

