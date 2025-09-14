Στάρμερ: Η βρετανική σημαία δεν ανήκει σε ακραίες φωνές

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, πήρε σαφή θέση απέναντι στη χρήση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου από διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία «Unite the Kingdom». Όπως τόνισε, το εθνικό σύμβολο δεν μπορεί να «καταληφθεί» ή να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για ακραία μηνύματα και πολιτικές προπαγάνδες.

Στη δήλωσή του, ο Στάρμερ αναγνώρισε το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε μορφή βίας, ρατσιστικής συμπεριφοράς ή επίθεσης κατά των αρχών επιβολής του νόμου είναι εντελώς απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με τις αξίες της χώρας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σημασία της σημαίας της Αγγλίας ως σύμβολο μιας Βρετανίας ανοιχτής, πολυπολιτισμικής και ανεκτικής, η οποία σέβεται τους πολίτες και τις διαφορετικές κοινότητες. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται ή να παραχαράσσεται από οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο με εξτρεμιστικά κίνητρα, και κάλεσε σε υπευθυνότητα όσους συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις, ώστε οι εθνικές αξίες να παραμένουν προστατευμένες.

Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες των διαδηλώσεων για να διασφαλίσει ότι δεν θα εκτραπούν σε βίαια επεισόδια και να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και των δυνάμεων της τάξης. Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η ενότητα και ο σεβασμός μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος της βρετανικής δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΕΡΤ