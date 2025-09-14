Γερμανία: Η προσοχή στραμμένη στις εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με εκατομμύρια πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη δημάρχων, περιφερειακών διοικητών και των αντίστοιχων συμβουλίων. Οι αναλυτές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα έχουν σημασία πέρα από τα όρια του κρατιδίου, καθώς καθορίζουν αν τα κεντροδεξιά και κεντροαριστερά κόμματα μπορούν να διατηρήσουν πλειοψηφίες χωρίς την υποστήριξη της Αριστεράς ή της ακροδεξιάς.

Το κρατίδιο, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό και οικονομική δύναμη στη Γερμανία με 18 εκατομμύρια κατοίκους, θεωρείται συχνά ως προγνωστικός δείκτης για την πολιτική πορεία ολόκληρης της χώρας. Περίπου 13,7 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι πολίτες άνω των 16 ετών, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων κατοίκων με δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την προτίμησή τους σε 396 δήμους και 31 περιφέρειες.

Παρά τη μείωση των αφίξεων προσφύγων, το μεταναστευτικό παραμένει βασικό θέμα για τους ψηφοφόρους, μαζί με την ασφάλεια, ιδιαίτερα μετά από τα πρόσφατα περιστατικά βίας με ισλαμιστικό υπόβαθρο. Εξίσου σημαντικά είναι τα ζητήματα Παιδείας και στεγαστικής πολιτικής, ενώ τα περιβαλλοντικά θέματα και η κλιματική πολιτική δεν συγκεντρώνουν πλέον το ίδιο ενδιαφέρον όπως το 2020, σημειώνει ο καθηγητής Νόρμπερτ Κέρστινγκ.

Προηγείται το CDU, ακολουθεί το SPD

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Forsa, το CDU προηγείται με 32%, ακολουθεί το SPD με 22%, ενώ Πράσινοι και AfD συγκεντρώνουν από 14% και η Αριστερά 6%. Οι εκλογικές βάσεις διαφοροποιούνται ανά περιοχή, με το όριο κυμαινόμενο μεταξύ 3% και 5%.

Ο καθηγητής Όλιβερ Λέμπκε επισήμανε ότι, παρότι πρόκειται για τοπικές εκλογές, η εθνική τους σημασία είναι αδιαμφισβήτητη. Ο καγκελάριος Μερτς τόνισε ότι θα παρακολουθήσει στενά τα αποτελέσματα, δεσμευόμενος να προωθήσει τα σωστά ζητήματα και να διασφαλίσει τη θέση του CDU ως κύρια πολιτική δύναμη στο κρατίδιο, όπως συμβαίνει επί δεκαετίες.

Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις θα γίνουν γνωστές αμέσως μετά και τα επίσημα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν μισή ώρα αργότερα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ