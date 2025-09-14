Νετανιάχου: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ είναι τόσο ισχυρές όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει «την ισχύ» των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτή η επίσκεψη «καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε», τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ