Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα στη Ρωσία – Νεκρός ένας μηχανοδηγός

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε τη νωρίς το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στη δυτική Ρωσία, όταν δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας Λένινγκραντ, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό μηχανοδηγό και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη σε τμήμα της γραμμής στην περιφέρεια Οριόλ το προηγούμενο βράδυ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ενίσχυσε την ανησυχία για ενδεχόμενες δολιοφθορές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον σταθμό Σεμρίνο, στην περιοχή Γκάτσινα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μηχανοδηγός παγιδεύτηκε στην καμπίνα του και υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον απεγκλωβισμό. Επιπλέον, ένα εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια εκτροχιάστηκε νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι αρμόδιοι ερευνητές διερευνούν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

In the Leningrad region of Russia trains are strangely derailing. In the Luzhsky district of St. Petersburg, a diesel locomotive derailed. Also in the Gatchinsky district, an electric locomotive derailed, killing the engineer and damaging the railroad tracks pic.twitter.com/XVdQ0NUfRw — raging545 (@raging545) September 14, 2025

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, το ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει αντιμετωπίσει σειρά εκτροχιασμών, εκρήξεων και πυρκαγιών, γεγονότα που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανικές ενέργειες δολιοφθοράς. Το Κίεβο, από την πλευρά του, συνήθως δεν αναλαμβάνει άμεσα ευθύνη, περιοριζόμενο σε δηλώσεις που δικαιολογούν τα πλήγματα με το επιχείρημα ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς και τη μεταφορά καυσίμων προς τις δυνάμεις της στη μάχη στην Ουκρανία.

️ In Russia’s Leningrad region, Luga district, a train carrying 15 fuel tank wagons derailed. According to local media, evidence suggests the incident may be linked to Ukrainian special services. pic.twitter.com/nAoRoQ4JQ1 — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 14, 2025

Η αλληλουχία αυτών των συμβάντων δημιουργεί ένα σκηνικό αυξημένης επαγρύπνησης, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά όλο το δίκτυο, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ανησυχία την επανάληψη τέτοιων περιστατικών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Το Κίεβο υπεύθυνο

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ