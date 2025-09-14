Axios: Ο τρανς συγκάτοικος του Ρόμπινσον «κλειδί» για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Το ενδεχόμενο το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον να προέρχεται από την ενόχλησή του για απόψεις που εξέφραζε ο Τσάρλι Κερκ σχετικά με θέματα ταυτότητας φύλου, απόψεις τις οποίες «μισούσε» ο τρανς συγκάτοικος του Ρόμπινσον, ερευνούν οι αρχές, σύμφωνα με έξι πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στον αμερικανικό ιστότοπο Axios.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο θυμός του Ρόμπινσον για τις απόψεις του Κερκ θα μπορούσε να είναι το κλειδί για να διαπιστωθεί το κίνητρο για τη δολοφονία του ακτιβιστή.

Καθεμία από τις έξι πηγές, άπασες εξοικειωμένες με την έρευνα δήλωσε στο Axios ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ρόμπινσον διατηρούσε σχέση με τον συγκάτοικό του.

Πηγές του Axios ανέφεραν ότι οι ερευνητές αρχικά ήθελαν να μην αποκαλυφθούν οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου, επειδή το εν λόγω άτομο είναι «εξαιρετικά συνεργάσιμο» με τις αρχές.

Ο συγκάτοικος ήταν φορτισμένος μετά τη δολοφονία όταν μίλησε στους ερευνητές και κοινοποίησε ηλεκτρονικά μηνύματα που του είχε στείλει ο Ρόμπινσον, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Είναι αλήθεια; Θεέ μου, όχι», ήταν η φράση του συγκατοίκου του Ρόμπινσον, σύμφωνα με την πηγή.

Τα τηλεφωνικά μηνύματα εμφάνιζαν αποστολέα με το όνομα «Τάιλερ» να αναφέρει ότι μετά τους πυροβολισμούς, είχε τυλίξει το τουφέκι του σε μια πετσέτα και το είχε κρύψει σε θάμνους κοντά στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλει, είχε πει ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο «Τάιλερ» των μηνυμάτων -που κατά τα φαινόμενα πρόκειται για τον Ρόμπινσον- είχε επίσης πει στον συγκάτοικό του ότι θα έπρεπε να πάρει πίσω το τουφέκι.

Σύμφωνα με το Axioς, οι ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί αστυνομικοί έχουν επίσης βάλει στο μικροσκόπιό τους διάφορες αριστερές ομάδες στη Γιούτα για να δουν αν γνώριζαν εκ των προτέρων τα σχέδια του φερόμενου ως δράστη ή αν του παρείχαν υλική υποστήριξη στη συνέχεια.