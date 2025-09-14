Τσάρλι Κερκ: Ο «ψηφιακός πολεμιστής με τη «φάρμα των τρολ» που θέλησε να μετακινήσει μια ολόκληρη γενιά προς τα Δεξιά

Συνέβη λίγες ημέρες προτού ο Τάιλερ Ρόμπινσον τον δολοφονήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργίαζαν με την είδηση ότι η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι.

Η αντίδραση του Τσάρλι Κερκ ήταν να συμβουέυσει τη Σουίφτ, μια τις πιο επιτυχημένες μουσικούς στον κόσμο, να εγκαταλείψει «το νησί των woke» και να «αρχίσει να κάνει παιδιά» με τον διάσημο παίκτη του φούτμπολ.

«Τελείωνε με τον φεμινισμό», προέτρεψε ο Κερκ τη δισεκατομμυριούχο τραγουδίστρια, σε ένα βίντεο με 7,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. «Υποτάξου στον άντρα σου, Τέιλορ. Δεν κάνεις εσύ κουμάντο».

Το βίντεο προκάλεσε θύελλα κατηγοριών για σεξισμό από αριστερούς και φιλελεύθερους καθώς και από τις φανατικές θαυμάστριες της Σουίφτ, αλλά βρήκε ενθουσιώδες κοινό ανάμεσα στους θαυμαστές του Κερκ της γενιάς Z.

Και η viral διάδοσή του ήταν ενδεικτική για τον τρόπο που ο 31χρονος ακτιβιστής διαχειριζόταν την «προσοχή του κοινού» για να οικοδομήσει μια πολιτική αυτοκρατορία. Η οποία στόχευε και σε κάποιοο βαθμό πέτυχε τη «διάρρηξη» της σχέσης αριστεράς και νέων.

Ψηφιακός πολεμιστής

Αυτοαποκαλούμενος «ευτυχισμένος ψηφιακός πολεμιστής», ο Κερκ κατέκλυζε τους νέους Αμερικανούς με τα συντηρητικά του μηνύματα, «συναντώντας» τους στα social media και «κατακτώντας» τους αλγορίθμους που επιβραβεύουν όσες αναρτήσεις προκαλούν πάθη και συγκρούσεις.

Οι αναρτήσεις του:

στήριζαν τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές και αξίες,

τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές και αξίες, χλεύαζαν τις πρωτοβουλίες για ποικιλομορφία και

τις πρωτοβουλίες για ποικιλομορφία και έκριναν την ταυτότητα των τρανς ως «ψυχική πλάνη».

Αγκάλιασε μηνύματα της εποχής Τραμπ, όπως η αμφισβήτηση των εκλογών του 2020, η αντίδραση στις μάσκες και τα εμβόλια στην πανδημία.

«Δηλητήριο» με χαμόγελο

Ο Κερκ παρουσίαζε τις απόψεις του ήρεμα και με χαμόγελο -κάτι που οι θαυμαστές του θεωρούσαν κεντρικό στοιχείο της γοητείας του, ενώ οι επικριτές του έλεγαν ότι με αυτά κάλυπτε την ακραία φύση των μηνυμάτων του.

Και ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά του που τον έφεραν στον αφρό μιας νέας γενιάς πολιτικών «influencers» που έχτισαν το κοινό τους την εποχή του Τραμπ, δίνοντας πολιτισμικές μάχες στο διαδίκτυο πάντα με προκλητική γλώσσα για να τραβά την προσοχή.

«Αν δω έναν μαύρο πιλότο, θα σκεφτώ: ελπίζω να είναι ικανός», είχε πει ο Κερκ σε ένα podcast, καθώς ασκούσε κριτική στην ανακοίνωση της United Airlines το 2021 ότι το 50% των αποφοίτων της θα ήταν γυναίκες ή άτομα διαφορετικού χρώματος.

Μετά τις αντιδράσεις ότι τα σχόλια ήταν ρατσιστικά, ο Κερκ δήλωσε ότι τα λόγια του είχαν στόχο να δείξουν πως «οι πολιτικές DEI (Diversity, Equity, Inclusion) προκαλούν ανθυγιεινούς τρόπους σκέψης». Και διευκρίνισε Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως «οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος, μπορεί να γίνει ικανός πιλότος».

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι απεχθάνονταν εξίσου και τις απόψεις και τις τακτικές του, αλλά αυτό βοήθησε την οργάνωσή του, (Turning Point), να μαζεύει δισεκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Mόνο πέρυσι μάζεψε πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πολιτικός βραχίονας της οργάνωσης έγινε κρίσιμο τμήμα της στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να ενεργοποιήσει τους νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι ιστορικά έχουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές.

Τρεφόμενος από την οργή της Αριστεράς

Ο Κερκ τροφοδοτήθηκε από την οργή της Αριστεράς. Ταξίδευε σε όλη τη χώρα για να αντιπαρατεθεί με φοιτητές που είχαν αριστερές τάσεις στις πανεπιστημιουπόλεις. «Για να παραφθείρω τη ρήση του Ιησού, δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά σπαθί», έγραφε στο βιβλίο του το 2024 με τίτλο Right Wing Revolution.

Η οργάνωσή του, η Turning Point, περιλαμβάνει:

έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που εκπαιδεύει φοιτητές πάνω σε συντηρητικές πολιτικές,

μια ομάδα πολιτικής υποστήριξης και

έναν θρησκευτικό τομέα.

Με στόχο την αριστερή προπαγάνδα στα πανεπιστήμια

Ο Κερκ ξεκίνησε την πορεία του στον διαδικτυακό συντηρητισμό ως μαθητής λυκείου, επηρεασμένος από τη δυναμική του Tea Party. Σε άρθρο του στο Breitbart το 2012 κατήγγειλε την «αριστερή προκατάληψη» των εγχειριδίων οικονομίας και μίλησε με πάθος υπέρ των δεξιών αξιών σε εκδηλώσεις νέων. Με τη βοήθεια συντηρητικών δωρητών, ίδρυσε την Turning Point εκείνη τη χρονιά με σκοπό να κινητοποιήσει φοιτητές-ακτιβιστές σε ολόκληρη τη χώρα.

Κάποιοι που τον γνώρισαν από κοντά θα πουν: «Απλώς άγγιξε κάτι στις καρδιές μας και ξέραμε ότι αυτός ο νεαρός βρισκόταν στο χείλος κάποιου πραγματικά μεγάλου επιτεύγματος».

Μέχρι το 2015, η ομάδα του Κερκ είχε παρουσία σε περισσότερες από 800 πανεπιστημιουπόλεις και λύκεια.

Η μηχανή της Turning Point λειτουργούσε πλέον στο φουλ, ενισχυμένη περαιτέρω από την κυκλοφορία μιας «λίστας παρακολούθησης καθηγητών». Ο στόχος; Η «αριστερή προπαγάνδα» στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

Πέρα από το να χτυπούν τις πόρτες των φοιτητικών εστιών, ο Κερκ και η Turning Point άρχισαν να χτίζουν μια τεράστια διαδικτυακή βάση θαυμαστών με αναρτήσεις και βίντεο στο Twitter, podcasts και YouTube, εντοπίζοντας πλατφόρμες όπου διαμορφώνονταν οι πολιτικές απόψεις των νέων, πολύ πριν το αντιληφθούν οι mainstream πολιτικοί παράγοντες.

«Αντι-λευκός απατεώνας»

Όμως οι προσπάθειες του Κερκ να αποκτήσει mainstream σεβασμό, του απέφεραν επιθέσεις από ακροδεξιούς influencers, οι οποίοι μερικές φορές υποστήριζαν ότι ήταν υπερβολικά υποστηρικτικός σε ζητήματα όπως η νόμιμη μετανάστευση και υπερβολικά δεκτικός σε είδη θεσμικού συντηρητισμού που εκείνοι πολεμούσαν. Το 2019 κάποιοι τέτοιοι ακροδεξιοί ιnfulencers άρχισαν να εμφανίζονται στις πανεπιστημιουπόλεις όπου μιλούσε ο Κερκ, «τρολάροντες» τον με ερωτήσεις και προσπαθώντας να τον παγιδεύσουν ως «αντι-λευκό» απατεώνα.

Ο Κερκ αντέδρασε επιδεικνύοντας και διαδικτυακά την προσήλωσή του στην πολιτική Τραμπ. Τον Απρίλιο του 2020, κοντά στην αρχή της πανδημίας της COVID-19, κάλεσε τους φοιτητές να ηγηθούν μιας «ειρηνικής εξέγερσης» κατά των κυβερνητών που είχαν επιβάλει εντολές παραμονής στο σπίτι. Την ίδια χρονιά αποκλείστηκε προσωρινά από το Twitter, αφού ανάρτησε τον ψευδή ισχυρισμό ότι η υδροξυχλωροκίνη ήταν «100% αποτελεσματική» στη θεραπεία της νόσου.

Η φάρμα των τρολ

Οι τακτικές του Κερκ τέθηκαν υπό διερεύνηση λίγο πριν τις εκλογές του 2020, όταν η Washington Post αποκάλυψε ότι η Turning Point Action πλήρωνε εφήβους για να δημιουργούν μηνύματα που αντέγραφαν σημεία ομιλίας του Τραμπ στα social media. Ειδικοί περιέγραψαν την επιχείρηση ως «φάρμα τρολ».

Το Facebook μπλόκαρε διά παντός μια εταιρεία μάρκετινγκ που συνεργαζόταν με τον Κερκ, ενώ το Twitter ανέστειλε 262 λογαριασμούς που συνδέονταν με την καμπάνια για «χειραγώγηση πλατφόρμας και spam». Ωστόσο, οι αυτές καθ’ αυτές οι σελίδες της Turning Point και του Κερκ παρέμειαν on line, λόγω «ανεπαρκών αποδείξεων».

«Λεωφορεία γεμάτα πατριώτες»

Πριν από την 6 Ιανουαρίου 2021, ο Κερκ έγραφε στο Twitter ότι η ομάδα του «στέλνει πάνω από 80 λεωφορεία γεμάτα πατριώτες στην Ουάσινγκτον για να πολεμήσουν για τον Πρόεδρο».

Ήταν εκείνη η περίοδος που κατετάγη στη 10η θέση των μεγαλύτερων «υπερδιασπορέων» παραπληροφόρησης για τις εκλογές του 2020 στο Twitter, σύμφωνα με έρευνα Στάνφορντ, Παν. της Ουάσινγκτον και άλλων οργανισμών.

Ο Κέρκ καταδίκασε τη βία της ημέρας, το 2022, όταν κατέθεσε ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνούσε τις ταραχές στο Καπιτώλιο αλλά επικαλέστηκε το δικαίωμα της 5ης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος για να μην απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο της Turning Point.

Η Turning Point συνέχισε να προσελκύει δωρητές που για χρόνια έβλεπαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους νέους. Ο Κερκ κέρδιζε βλέμματα και δωρεές μέσω των debates του σε πανεπιστήμια, τα οποία γίνονταν viral στα κοινωνικά δίκτυα, όπου είχε εκατομμύρια ακόλουθους. Η διάθεσή του να συζητά με οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, σε συνδυασμό με μια ομάδα προσώπων με ικανότητα να γίνονται viral, τον κατέστησαν μια μοναδική δύναμη που ξεπέρασε τα στενά όρια της πολιτικής.

«Μιλούσε στους νέους για τη ζωή, για οικογενειακές αξίες, ανθρώπινες αξίες, ηθική», είπε ένας από τους πιο γενναιόδωρους δωρητές του.

Τρικ και στερεότυπα

Επικριτές του από την Αριστερά υποστήριζαν ότι το μοντέλο των συζητήσεων του ήταν απλώς ένα «τρικ», βασισμένο σε ρατσιστικά και σεξιστικά στερεότυπα και στο χλευασμό των αριστερών φιλελεύθερων φοιτητών.

Ο Κερκ απαντούσε ανεβάζοντας τον πήχη. Τον Σεπτέμβριο, πρωταγωνίστησε σε μια ευρέως παρακολουθούμενη εκπομπή στο YouTube, το «Surrounded», όπου αντιπαρατέθηκε με 25 αριστερίζοντες φοιτητές για τις αμβλώσεις, την ταυτότητα φύλου και την affirmative action.

Η εστίαση του Κερκ στις αντιπαραθέσεις, με διαρκή αίσθηση μάχης, λειτούργησε ιδιαίτερα καλά στο TikTok, την κινεζική εφαρμογή που πολλοί στη δεξιά απέφευγαν. Η Turning Point προωθούσε ρεπουμπλικανικά επιχειρήματα με viral αποσπάσματα από τις πολύωρες εμφανίσεις του Κερκ στα πανεπιστήμια, φέρνοντάς τον σε επαφή με εκατομμύρια νέους θεατές.

Πολλά από τα βίντεο αυτά ανέδειξαν τις πιο συγκρουσιακές στιγμές και γελοιοποιούσαν τους ερωτώντες.

Παραδίδοντας μαθήματα «Δεξιά κι Αριστερά»

Φιλελεύθερες ομάδες και πολιτικοί ακόμη κι αν διαφωνούσαν με το μήνυμα του Κερκ έδειχναν πρόθυμοι να μάθουν από τις τακτικές του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ , τον φιλοξένησε ως πρώτο καλεσμένο στο podcast που ξεκίνησε τον Μάρτιο, σχολιάζοντας ότι ο γιος του τον παρακαλούσε να μην πάει σχολείο για να γνωρίσει τον συντηρητικό σταρ των social media. Ο Χάντερ Κόζακ, ο φιλελεύθερος φοιτητής που συζητούσε με τον Κερκ τη στιγμή της δολοφονίας του, συμμετείχε εκ μέρους της καμπάνιας Unf–k America Tour, που δημιουργήθηκε από το National Ground Game PAC και φέρνει φιλελεύθερους δημιουργούς περιεχομένου σε εκδηλώσεις της Turning Point ώστε να παράγουν τα δικά τους βίντεο.

Οι επικριτές του Κερκ επίσης απομόνωναν αποσπάσματα από τις ομιλίες του, ισχυριζόμενοι ότι προωθούσε ακραίες ή επικίνδυνες απόψεις. Μετά την επίθεση στο σπίτι της πρώην προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, το 2022, κατά την οποία ο άντρας της χτυπήθηκε στο κεφάλι με σφυρί, ο Κερκ προέτρεψε τους ακροατές του να πληρώσουν την εγγύηση για τον δράστη. Αποκάλεσε τον Τζορτζ Φλόιντ «αλήτη» και χαρακτήρισε την ψήφιση του ιστορικού Νόμου για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964 «τεράστιο λάθος».

Ο Τζάρεντ Χολτ, ερευνητής στην Open Measures, μια εταιρεία που παρακολουθεί την online επιρροή, είπε ότι η Turning Point δεν είναι απλώς ένα κίνημα ακτιβισμού νεολαίας: «Χάραξε το μονοπάτι που τόσοι άλλοι φιλοτραμπικοί influencers ακολούθησαν για να χτίσουν τις καριέρες τους», είπε.

«Μεγάλο μέρος της διαδικτυακής προσωπικότητας και παρουσίας του Κερκ υπήρξε το να προκαλεί αντιδράσεις και να ωθεί το συντηρητικό κοινό σε πιο ακραίες θέσεις».

Με πληροφορίες από Washington Post