Ζελένσκι: Μείωση χρήσης ρωσικού πετρελαίου και δασμούς στο ρωσικό εμπόριο ως λύση για την αποδυνάμωση της Μόσχας

Μετά το περιστατικό παραβίασης του ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικό drone, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε πως η μείωση της χρήσης ρωσικού πετρελαίου είναι κρίσιμη, καθώς θα περιορίσει την πολεμική μηχανή της Μόσχας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σαφή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας τα κράτη να επαναξιολογήσουν τις ενεργειακές τους εξαρτήσεις και να στραφούν σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

«Η Ρουμανία αναγκάστηκε σήμερα να σηκώσει μαχητικά αεροσκάφη λόγω ρωσικού μη επανδρωμένου που εισήλθε στον εναέριο χώρο της. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το drone διείσδυσε περίπου 10 χιλιόμετρα στο ρουμανικό έδαφος και παρέμεινε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για σχεδόν 50 λεπτά. Την ίδια ημέρα, η Πολωνία αντέδρασε στρατιωτικά σε ρωσικά επιθετικά drones.

Στην Ουκρανία, τέτοιες επιθέσεις είναι πλέον καθημερινές. Ρωσικά drones πετούν σε πολλές περιοχές, ακόμη και κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, με αναφορές ότι χρησιμοποιήθηκε και ο λευκορωσικός εναέριος χώρος για την επίθεση προς τη Βολυνία. Οι πορείες των drones είναι προσχεδιασμένες και μετρημένες. Δεν πρόκειται για λάθη ή αυθόρμητες ενέργειες κατώτερων στρατιωτικών. Είναι ξεκάθαρη στρατηγική κλιμάκωσης εκ μέρους της Ρωσίας – πρώτα με μικρά βήματα, που όμως οδηγούν σε μεγάλες καταστροφές.

Αυτός είναι ο λόγος που η απάντηση οφείλει να είναι πάντα προληπτική. Δεν υπάρχει «μικρή» απειλή από ένα καθεστώς που έχει μάθει να αφαιρεί ελευθερίες και ζωές. Η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί το κόστος.

Απαιτούνται νέες κυρώσεις και επιπλέον δασμοί στο ρωσικό εμπόριο. Είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί ένα σύστημα συλλογικής άμυνας – μια πρόταση που η Ουκρανία έχει ήδη καταθέσει στους εταίρους της. Δεν πρέπει να περιμένουμε δεκάδες drones Shahed ή μαζικές εκτοξεύσεις πυραύλων για να ληφθούν αποφάσεις.

Καλώ όλες τις χώρες –την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ομάδες G7 και G20– να πάψουν να ψάχνουν προφάσεις για την αποφυγή κυρώσεων. Η ειρήνη είναι ένας δρόμος που περνά μέσα από τον τερματισμό του πολέμου· και οι κυρώσεις είναι εργαλείο αυτού του δρόμου. Αν ο Πούτιν αρνείται να τον διαβεί, πρέπει να εξαναγκαστεί.

Η μείωση της κατανάλωσης ρωσικού πετρελαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής. Μόνο έτσι θα αποδυναμωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εκφράσει ξεκάθαρη θέση – και αυτή η φωνή οφείλει να ακουστεί από όλους όσοι εξακολουθούν να βασίζονται στις ρωσικές προμήθειες αντί να στραφούν σε νέους εταίρους.»