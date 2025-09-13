Η ιστορική απόφαση της Anna Wintour που άλλαξε για πάντα τη Vogue και τη μόδα

Τον Μάιο του 1989, ηDame Άννα Γουίντουρ έκανε κάτι που θα γίνονταν σήμα κατατεθέν της θητείας της ως αρχισυντάκτρια του US Vogue — έβαλε μία ποπ σταρ στο εξώφυλλο.

Μόλις έναν χρόνο αφότου ανέλαβε τα ηνία του περιοδικού, η Άννα Γουίντουρ είχε ήδη διαμορφώσει φήμη ως η συντάκτρια που κατανοεί ενστικτωδώς το πνεύμα της εποχής. Ήταν η πρώτη που έβαλε μοντέλο με τζιν στο εξώφυλλο του Vogue, και στη συνέχεια, τη Madonna.

Madonna was one of the early celebs to cover Vogue in 1989 Anna Wintour revealed that she picked Madonna when a guy once told her “Vogue is so elegant, it represents everything I think of as being classic and beautiful. it’s Audrey Hepbun, Grace Kelly-it would never be Madonna” pic.twitter.com/GErQR6C3mK — Madonna Daily  (@madonnaxdaily) February 19, 2023

Ιστορική απόφαση για το μέλλον του περιοδικού

«Αν ήταν τολμηρό να βάλεις τζιν στο εξώφυλλο της Vogue τον Νοέμβριο του 1988, νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο τολμηρό να βάλεις τη Madonna», λέει η Έιμι Οντέλ, συγγραφέας της βιογραφίας Anna: The Biography.

Για τη Μαριάν Κουέι, στυλίστρια και συνεργάτιδα του Vogue, αυτή η κίνηση δείχνει την ικανότητα της Dame Άννα να κάνει το Vogue «σημαντικό για την εποχή μας, σύγχρονο, προσβάσιμο».

«Παλαιότερα, ενδιαφέρονταν για το Vogue κυρίως γυναίκες που μπορούσαν να αγοράσουν haute couture», λέει. «Αλλά η Dame Άννα κατάλαβε ότι έπρεπε να απευθυνθεί στα παιδιά που ακούνε Madonna».

Αλλαγή σκυτάλη στη κορυφή της Vogue

Σχεδόν 40 χρόνια μετά, η Dame Άννα ετοιμάζεται να αποσυρθεί μερικώς — αν και δεν θα είναι πλέον αρχισυντάκτρια, θα παραμείνει ως παγκόσμια διευθύντρια συντακτικού περιεχομένου (global editorial director). Στο ίδιο κτίριο θα βρίσκεται η διάδοχός της, η 39χρονη Κλόε Μαλ, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου.

Παρότι κάποιοι βλέπουν την παραμονή της ως ένδειξη απροθυμίας να παραδώσει πλήρως τα ηνία, άλλοι το ερμηνεύουν ως αναγνώριση της μοναδικής της θέσης στον χώρο της μόδας, και του φόβου ότι αν αποχωρήσει εντελώς, αυτό το έντυπο περιοδικό — που για μερικούς είναι ήδη παλιό — θα χάσει το τελευταίο του κύρος.

Το αν βλέπεις ακόμα — ή αν ποτέ έβλεπες — το Vogue ως κριτή της καλαισθησίας ή καθρέφτη της εποχής, εξαρτάται σε ποιον απευθύνεσαι.

«Νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο από όσο οι άνθρωποι θέλουν να παραδεχτούν ειλικρινά», λέει η Οντέλ.

Για την Άνια Αρονόφσκι Κρόνμπεργκ, ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του ακαδημαϊκού περιοδικού μόδας Vestoj, όχι τόσο. Όταν ήταν έφηβη στη Σουηδία, «το Vogue αντιπροσώπευε τον κόσμο εκεί έξω, κάτι λαμπερό και διαφορετικό και τους ανοιχτούς ορίζοντες προς τους οποίους ήθελα να φτάσω».

Αλλά το διέκοψε να το διαβάζει πριν από 25 χρόνια.

Η μάχη των έντυπων περιοδικών και η στρατηγική της Μαλ

Σήμερα, τα έντυπα περιοδικά παλεύουν για επιβίωση σε ένα όλο και πιο γεμάτο και ταχύ πεδίο — ένα μηνιαίο περιοδικό χάνει πολύ τη σχετικότητά του σε έναν ψηφιακό κόσμο που ενημερώνεται λεπτό προς λεπτό.

«Δεν υπάρχει κάποιο περιοδικό που να έχει τη σχετικότητα που είχε πιθανώς το Vogue τη δεκαετία του ’80», λέει η Κρόνμπεργκ.

«Πολλά άλλα μέσα υπάρχουν πια για τον πολιτισμό», προσθέτει, αναφερόμενη σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.

Όλα αυτά θα παίζουν ρόλο στις σκέψεις της Μαλ καθώς αναλαμβάνει τη νέα της θέση. Φημολογείται ότι σχεδιάζει να κυκλοφορεί τεύχη λιγότερο συχνά, με θεματικές ή πολιτιστικά γεγονότα αντί για να απευθύνεται απλώς σε μήνες. Θέλει το Vogue στο έντυπο να είναι κάτι που συλλέγεται και εκτιμάται.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Dame Άννα διατήρησε το Vogue στο επίκεντρο της συζήτησης είναι διευρύνοντας το φάσμα των ανθρώπων που πρόσκαλεσε στα εξώφυλλα.

Έκτοτε της Madonna, η Dame Άννα έχει επιλέξει στο εξώφυλλο μέλη βασιλικών οικογενειών, πολιτικούς, ποπ σταρ, συγγραφείς και γυμναστές.

«Σαφώς ένωσε τη μόδα και την ψυχαγωγία ως αρχισυντάκτρια του Vogue», λέει η Οντέλ.

Δεν ήταν πάντοτε αποδεκτό. Όταν η Dame Άννα έβαλε τους Κάνιε Γουέστ και Κιμ Καρντάσιαν στο εξώφυλλο το 2014, «προκάλεσε τόσο μεγάλη συζήτηση», λέει η Κουέι. «Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να ντύσει [την Κιμ], γιατί ήταν reality star».

Αν κοιτάξεις τη σχεδόν μυθική θέση που οι Καρντάσιαν κατέκτησαν έκτοτε, το εξώφυλλο αυτό δείχνει την ασυνήθιστη ικανότητα της Dame Άννα να προβλέπει την κουλτούρα — και κατά κάποιο τρόπο, να την καθοδηγεί.

Αλλά αν η Dame Άννα είναι ακόμα το κατάλληλο πρόσωπο για την ηγεσία, και αν το περιοδικό μπορεί να αντέξει τις οικονομικές πιέσεις που αυξάνονται, παραμένει να φανεί.

Η επιρροή της Άννα Γουίντουρ και το μέλλον του Vogue

Ο κόσμος πλέον είναι πολύ πιο εταιρικός απ’ ό,τι ήταν παλιά.

Η απόφασή της να αναδείξει τη Lauren Sanchez, τη νυν σύζυγο του Τζεφ Μπέζος, προκάλεσε επίσης επικρίσεις ότι το περιοδικό «της πουλάει» — κάποιοι το είδαν περισσότερο ως πανηγυρισμό του πλούτου και της πολυτέλειας παρά του στυλ. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Μαλ ήταν εκείνη που φέρεται να οργάνωσε τη φωτογράφιση του ζευγαριού και να γράψει το σχετικό άρθρο.

Η Βανέσα Φρίντμαν, κύρια κριτής μόδας των New York Times, σημείωσε σε πρόσφατο άρθρο ότι «ενώ οι γαμήλιες τελετές της ελίτ είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του Vogue, σπάνια κοσμούσαν το εξώφυλλο — και η κυρία Σάντσεζ Μπέζος φαινόταν ότι δεν είχε ούτε τη διασημότητα ούτε τις προσόντως μοντέλου που συνήθως απαιτούνται για εξώφυλλο». Παράλληλα, η παρουσία τους στην τελετή ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε κριτική και συνέβαλε στην αντίδραση που προκάλεσε το εξώφυλλο, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Dame Άννα, που στο παρελθόν υποστήριξε Δημοκρατικούς υποψηφίους, έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς στις σελίδες του περιοδικού πολιτικά πρόσωπα όπως η Χίλαρι Κλίντον, η Μισέλ Ομπάμα, η Τζιλ Μπάιντεν και πιο πρόσφατα η Καμάλα Χάρις. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά πόσο θα καλέσει ή όχι την Μελάνια Τραμπ στο εξώφυλλο έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς συζήτησης — και είναι ακόμη, ενώ η Μαλ έχει αναλάβει τη θέση.

Αλλά το Vogue μπορεί πιθανώς να αντέξει περισσότερες τέτοιες ενστάσεις από τα περισσότερα, χάρη στην ιστορία του. Όπως λέει η Λόρεν Σέρμαν, η δημοσιογράφος μόδας που αποκάλυψε την είδηση της ανάληψης της θέσης από τη Μαλ για το BBC: «Το brand Vogue ξεχωρίζει, και είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της μόδας στον κόσμο.»

Ένα μεγάλο μέρος της επιρροής του Vogue στον κόσμο συνδέεται με την ίδια τη Dame Άννα — την αινιγματική αρχισυντάκτρια με το αναγνωρίσιμο καρέ της και την αύρα μυστηρίου.

Έχει καταφέρει να διατηρεί σχετική σημασία για το περιοδικό σχεδόν απλώς με το να είναι η ίδια σχετική.

«Η Άννα κατόρθωσε να παραμένει επίκαιρη παρά τις διάφορες εποχές που περάσαμε, απλώς επειδή ταυτίστηκε όσο πιο πολύ γίνεται με τον πολιτισμό, τη μόδα και την ομορφιά», λέει η Κουέι.

Κι αυτό παρότι έχει δεχτεί κριτική ότι άργησε περισσότερο απ’ άλλες στον χώρο να κάνει το Vogue πιο πολυποίκιλο ως προς την εκπροσώπηση.

«Είναι πλέον μια διασημότητα της κυρίως ροής», λέει η Οντέλ. «Ποιά άλλη αρχισυντάκτρια έχει βιβλίο και έχει γίνει ταινία γι’ αυτήν; Ξέρεις, την έχει υποδυθεί η Μέριλ Στριπ!» Για την Κρόνμπεργκ, η Άννα «είναι πια μια μάρκα από μόνη της».

Λοιπόν, τι έπεται;

«Νομίζω ότι πρόκειται να δούμε πόσο από την επιρροή του Vogue οφείλεται στην Dame Αννα», λέει η Οντέλ.

Και αν η Μαλ έχει κληρονομήσει το κύρος του περιοδικού, «θα εξαρτηθεί από εκείνη και την ομάδα της αν μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν με σύνεση ώστε να καθορίσουν προς τα πού κινείται ο πολιτισμός», λέει η Σέρμαν.

Με πληροφορίες από BBC