Η παρέμβαση του Έλον Μασκ στις διαδηλώσεις του Λονδίνου – Καλεί ανοιχτά σε διάλυση του κοινοβουλίου και πτώση της κυβέρνησης

Ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης σε μια εκδήλωση της άκρας δεξιάς με την επωνυμία «Unite the Kingdom», που συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες άτομα στο Λονδίνο, και κάλεσε ανοιχτά σε κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ιδιοκτήτης του X, απευθυνόμενος στο πλήθος και συνομιλώντας ζωντανά με τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον (γνωστό ως Stephen Yaxley-Lennon), δήλωσε πως «πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν μπορούμε – δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όσο απέχει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι υπερβολικά μακριά. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία».

Elon Musk full speech at THE UK’s LARGEST FREE SPEECH FESTIVAL – UNITING THE KINGDOM 13.09.2025 @elonmusk @TRobinsonNewEra pic.twitter.com/wTgP7h4yoo — Jakub (@Jakub_AI_Art) September 13, 2025

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Μασκ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αυτό που αποκάλεσε «ιό της woke νοοτροπίας» και έκανε ανησυχητικές προβλέψεις για το μέλλον, δηλώνοντας ότι «έρχεται βία» και ότι «ή αντιστέκεσαι ή πεθαίνεις».

Παλαιότερες παρεμβάσεις του Μασκ στα πολιτικά της Βρετανίας

Η ανάμειξη του Έλον Μασκ στα πολιτικά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι κάτι καινούργιο. Στο παρελθόν είχε έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου με τις συμμορίες κακοποίησης ανηλίκων, ενώ επέκρινε έντονα και τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τον οποίο χαρακτήρισε απειλή για την ελευθερία του λόγου.

Αν και στο παρελθόν είχε καλές σχέσεις με τον Νάιτζελ Φάρατζ και υπήρξαν φήμες ότι σκόπευε να χρηματοδοτήσει το κόμμα του, η σχέση τους επιδεινώθηκε, με τον Μασκ τελικά να ζητά την απομάκρυνσή του, λόγω της στήριξης του Φάρατζ προς τον Ρόμπινσον.

«Ή αντιστέκεστε ή πεθαίνετε»

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Μασκ προσπάθησε να κινητοποιήσει τους πολίτες που συνήθως αποφεύγουν να αναμειχθούν με την πολιτική.

Είπε χαρακτηριστικά: «Η έκκλησή μου είναι προς τη βρετανική κοινή λογική, να κοιτάξετε προσεκτικά γύρω σας και να πείτε: ‘Αν αυτό συνεχιστεί, σε τι κόσμο θα ζούμε;’»

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη λογική πλειοψηφία, τους ανθρώπους που συνήθως δεν εμπλέκονται με την πολιτική και θέλουν απλώς να ζήσουν τη ζωή τους. Αυτοί δεν το θέλουν αυτό, είναι ήσυχοι, κάνουν τις δουλειές τους. Το μήνυμά μου προς αυτούς είναι: αν αυτό συνεχιστεί, η βία θα έρθει σε εσάς, δεν θα έχετε επιλογή. Είστε σε μια θεμελιώδη κατάσταση. Είτε διαλέξετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Ή αντιστέκεστε ή πεθαίνετε – αυτή είναι η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου.»

Κατηγορίες στην Αριστερά για υποκίνηση βίας

Κατηγορώντας την Αριστερά για υποκίνηση βίας, ο Μασκ δήλωσε:

«Υπάρχει τόση βία στην Αριστερά – ο φίλος μας Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε εν ψυχρώ αυτή την εβδομάδα, και άνθρωποι της Αριστεράς το πανηγύρισαν ανοιχτά. Η Αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας και του πανηγυρισμού της δολοφονίας. Δηλαδή, συνειδητοποιήστε το αυτό για ένα λεπτό – αυτοί είναι με όποιους έχουμε να κάνουμε εδώ.»

Κριτική στη «woke» κουλτούρα

Σε άλλο σημείο, μίλησε με έντονη κριτική για τις ιδέες της “woke” κουλτούρας, λέγοντας:

«Πολλά από αυτά που πρεσβεύει το woke είναι εξαιρετικά ρατσιστικά, βαθιά σεξιστικά και συχνά αντιθρησκευτικά – αλλά μόνο κατά του Χριστιανισμού. Δηλαδή, γιατί μόνο κατά του Χριστιανισμού; Αυτό είναι άδικο… αυτό θα έπρεπε να είναι το μόνο που έχει σημασία. Ο ιός της woke νοοτροπίας, όπως τον αποκαλώ, είναι ενάντια σε όλα αυτά.»

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εθνικιστικές διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, περίπου 5.000 άτομα πραγματοποίησαν αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση.

Εκτός από τον Μασκ, στην εκδήλωση μίλησαν η ακροδεξιά σχολιάστρια Κέιτι Χόπκινς και ο Γάλλος πολιτικός της άκρας δεξιάς Ερίκ Ζεμούρ.