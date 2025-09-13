Βρετανία: Η υπουργός Εσωτερικών καταδικάζει τις διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας καταδίκασε τους διαδηλωτές που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των μεγάλων αντι-μεταναστευτικών διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ έγραψε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα Χ: «Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες για αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ την αστυνομία που εργάστηκε σκληρά ώστε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πορείας να παραμείνει ειρηνικό. Όμως καταδικάζω όσους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς. Όποιος συμμετέχει σε εγκληματικές ενέργειες θα αντιμετωπίσει το πλήρες εύρος του νόμου».