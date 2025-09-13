Logo Image

Βρετανία: Η υπουργός Εσωτερικών καταδικάζει τις διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Κόσμος

Βρετανία: Η υπουργός Εσωτερικών καταδικάζει τις διαδηλώσεις στο Λονδίνο

REUTERS/Jack Taylor

Η ανάρτηση στο Χ

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας καταδίκασε τους διαδηλωτές που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των μεγάλων αντι-μεταναστευτικών διαδηλώσεων στο Λονδίνο.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ έγραψε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα Χ: «Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες για αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ την αστυνομία που εργάστηκε σκληρά ώστε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πορείας να παραμείνει ειρηνικό. Όμως καταδικάζω όσους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς. Όποιος συμμετέχει σε εγκληματικές ενέργειες θα αντιμετωπίσει το πλήρες εύρος του νόμου».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube