Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία από δηλώσεις καθηγητή για την δολοφονία Κερκ – Το σχόλιο που εξόργισε τη Μελόνι

REUTERS/Thomas Machowicz

Πώς απάντησε ο καθηγητής στις επικρίσεις

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην ιταλική πολιτική σκηνή η δημόσια τοποθέτηση του μαθηματικού Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος προέβη σε συγκριτικό σχολιασμό της δολοφονίας του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απαξιωτικός.

Μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού La7, ο Οντιφρέντι σημείωσε πως: «Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και η δολοφονία ενός εκπροσώπου του κινήματος MAGA είναι δύο διαφορετικά γεγονότα, με διαφορετικό ηθικό βάρος».

Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Το σχόλιο πυροδότησε αμέσως αντιδράσεις στο πάνελ, ενώ εντός λίγων ωρών ακολούθησε παρέμβαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, μιλώντας από εκδήλωση του κόμματος UDC, χαρακτήρισε τη δήλωση «σοκαριστική» και ρητορικά αναρωτήθηκε:

«Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αξίζουν λιγότερη προστασία επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις τους; Είναι αποδεκτό να θεωρείται λιγότερο σοβαρή η δολοφονία τους;»

Η Μελόνι τόνισε ότι η πολιτική βία επιστρέφει στο προσκήνιο και καταφέρθηκε εναντίον όσων, όπως είπε, «σπεύδουν να μειώσουν τη σοβαρότητα της πράξης, επειδή το θύμα είχε συντηρητικές απόψεις».

Το «μάζεμα»

Ο Οντιφρέντι επανήλθε με διευκρινίσεις, λέγοντας πως δεν εννοούσε ότι ο Κερκ «άξιζε» να δολοφονηθεί, αλλά πως η περίπτωση του διαφέρει από εκείνη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που ήταν ένας εμβληματικός ειρηνιστής.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως ο Κερκ υπήρξε εξαιρετικά αμφιλεγόμενη φιγούρα, έχοντας δηλώσει πως οι μαζικές επιθέσεις σε σχολεία είναι αναπόφευκτες “παράπλευρες απώλειες” στο πλαίσιο της οπλοκατοχής.

«Δεν δικαιολογώ τίποτα. Αλλά δεν προκαλεί τον ίδιο συγκλονισμό. Ο Κινγκ εκπροσωπούσε τη μη βία. Ο Κερκ, με τις τοποθετήσεις του, πολώνει και προκαλεί», δήλωσε ο καθηγητής.

