Τουσκ: «Η απειλή εξαλείφθηκε – Παραμένουμε σε επιφυλακή»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, γνωστοποίησε ότι η κατάσταση συναγερμού που είχε επιβληθεί λόγω της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει πλέον λήξει.

Ο Πολωνός ηγέτης τόνισε ότι η απειλή έχει απομακρυνθεί, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που συμμετείχαν στη διαχείριση της κρίσης, τόσο σε επιχειρήσεις εδάφους όσο και αέρος. Παράλληλα, επισήμανε πως οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ

Στην ανάρτησή του, ο Τουσκ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η απειλή εξαλείφθηκε. Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση – είτε επιχειρούσαν στον ουρανό είτε στο έδαφος. Οι μηχανισμοί μας παραμένουν ενεργοποιημένοι και σε επιτήρηση».

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Το Σάββατο, η Πολωνία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη – τόσο δικά της όσο και συμμαχικά – σε μια προληπτική επιχείρηση προστασίας του εθνικού εναέριου χώρου, με φόντο τον αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην παρακείμενη Ουκρανία. Παράλληλα, ανεστάλησαν οι λειτουργίες του αεροδρομίου στη Λούμπλιν, πόλη που βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, η επιχείρηση επικεντρώθηκε στις παραμεθόριες περιοχές με την Ουκρανία και πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου. Η κινητοποίηση ήρθε μόλις τρεις ημέρες αφότου η Βαρσοβία ανακοίνωσε την κατάρριψη ρωσικών drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, με τη συνδρομή νατοϊκών δυνάμεων.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση: «Πρόκειται για προληπτικά μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στις ζώνες που βρίσκονται υπό αυξημένη απειλή».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ