Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones αυτή την εβδομάδα είναι «απαράδεκτη» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αν και – όπως είπε – παραμένει ασαφές εάν η Μόσχα είχε στόχο να πλήξει συγκεκριμένα την Πολωνία.

Η δήλωσή του έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ ότι ενισχύει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, μετά την κατάρριψη drones από την Πολωνία — το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο μέλος του ΝΑΤΟ έχει ανοίξει πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Πρόκειται για μια ανεπίτρεπτη, ανησυχητική και επικίνδυνη εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του σε Ισραήλ και Βρετανία. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα drones εκτοξεύθηκαν σκόπιμα. Το ερώτημα είναι αν είχαν ως στόχο να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι αν αποδειχθεί πως η Ρωσία στόχευσε συνειδητά την Πολωνία, τότε πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή κλιμάκωση».

«Υπάρχουν και άλλες πιθανότητες που πρέπει να εξεταστούν. Θέλουμε πρώτα να έχουμε όλα τα δεδομένα και να συνεννοηθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε επίσημα συμπεράσματα», συμπλήρωσε. Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε ευθέως τη δήλωση του προέδρου Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παραβιάσεις να ήταν «ατύχημα». Πρόκειται για μια σπάνια δημόσια διαφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Βαρσοβίας, καθώς οι δύο χώρες θεωρούνται παραδοσιακοί στενοί σύμμαχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει να δει «πρακτική υποστήριξη» από τις ΗΠΑ, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Στον ΟΗΕ, την Παρασκευή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου «ανησυχητικές» και διαβεβαίωσαν ότι θα «υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στόχευε αποκλειστικά ουκρανικές υποδομές και ότι δεν είχε πρόθεση να πλήξει την Πολωνία.