Νετανιάχου: «Οι ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πρέπει να στοχοποιηθούν ξανά»

Μήνυμα με ξεκάθαρη αιχμή προς την ηγεσία της Χαμάς που παραμένει στο Κατάρ απηύθυνε το βράδυ του Σαββάτου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόηχο της ανεπιτυχούς -όπως όλα δείχνουν– ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου κατηγόρησε ουσιαστικά την ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης ότι αδιαφορεί για τον πληθυσμό της Γάζας και εμποδίζει εσκεμμένα κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, ώστε ο πόλεμος να παρατείνεται επ’ αόριστον

The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don’t care about the people in Gaza. They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war. Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025

Η ανάρτηση του Νετανιάχου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, οι οποίες –σύμφωνα με το Ισραήλ– στόχευαν σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός. Παρά τις ισραηλινές ανακοινώσεις, η Χαμάς υποστηρίζει ότι κανένα από τα κορυφαία στελέχη της δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε.

Η επίθεση στην Ντόχα προκάλεσε κατακραυγή στον αραβικό κόσμο, με αρκετές κυβερνήσεις να καταδικάζουν δημόσια το πλήγμα σε χώρα-μεσολαβητή, όπως το Κατάρ.