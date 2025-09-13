Logo Image

Νετανιάχου: «Οι ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πρέπει να στοχοποιηθούν ξανά»

Κόσμος

Νετανιάχου: «Οι ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πρέπει να στοχοποιηθούν ξανά»

REUTERS/Ronen Zvulun

Μήνυμα με ξεκάθαρη αιχμή προς την ηγεσία της Χαμάς που παραμένει στο Κατάρ απηύθυνε το βράδυ του Σαββάτου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόηχο της ανεπιτυχούς -όπως όλα δείχνουν– ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου κατηγόρησε ουσιαστικά την ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης ότι αδιαφορεί για τον πληθυσμό της Γάζας και εμποδίζει εσκεμμένα κάθε προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, ώστε ο πόλεμος να παρατείνεται επ’ αόριστον

Η ανάρτηση του Νετανιάχου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, οι οποίες –σύμφωνα με το Ισραήλ– στόχευαν σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός. Παρά τις ισραηλινές ανακοινώσεις, η Χαμάς υποστηρίζει ότι κανένα από τα κορυφαία στελέχη της δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε.

Η επίθεση στην Ντόχα προκάλεσε κατακραυγή στον αραβικό κόσμο, με αρκετές κυβερνήσεις να καταδικάζουν δημόσια το πλήγμα σε χώρα-μεσολαβητή, όπως το Κατάρ.

