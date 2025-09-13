Logo Image

Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικού συμπλέγματος διυλιστηρίων της Bachneft PJSC NOVOIL

Το 2016, το Κρεμλίνο είχε περιγράψει το διυλιστήριο της Ούφα ως «ένα από τα μεγαλύτερα» της Ρωσίας.

Μονάδα του στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας έπληξε σήμερα το σύμπλεγμα διυλιστηρίων της Bachneft PJSC NOVOIL στην Ούφα του Μπαχκορτοστάν, μετέδωσε το Bloomberg News.

Ουκρανικό drone συνετρίβη σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε ρώσος αξιωματούχος.

«Σήμερα, εγκατάσταση της Bachneft έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης με drones. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία κατασβένεται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαχκορτοστάν Ράντι Καμπίροφ στο Telegram προσθέτοντας ότι οι ζημιές δεν είναι σημαντικές.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο πραγματοποιεί επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου για να πλήξει την ικανότητα χρηματοδότησης του πολέμου από την Μόσχα.

Κύμα τέτοιων ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έπληξε την παραγωγή πολλών από αυτά και προκάλεσε άνοδο των τιμών του καυσίμου.

Το 2016, το Κρεμλίνο είχε περιγράψει το διυλιστήριο της Ούφα ως «ένα από τα μεγαλύτερα» της Ρωσίας που παράγει περισσότερα από 150 είδη πετρελαϊκών προϊόντων.

