Στο Κατάρ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ την Κυριακή για μια διήμερη επίσκεψη, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ την Παρασκευή, σε μια κίνηση που φαίνεται να αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των σχέσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ρούμπιο και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν «επιχειρησιακούς στόχους» στη Γάζα, καθώς και τις αμερικανικές προτεραιότητες όσον αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, με έμφαση στη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ «να αντιταχθεί σε αντιισραηλινές ενέργειες, όπως η μονομερής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω προσπαθειών για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων.

Εξελίξεις στο μεσανατολικό

Έρχεται λίγες ημέρες μετά το χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα, με το Τελ Αβίβ να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς που είχαν συγκεντρωθεί στο Κατάρ — βασικό μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς — για να συζητήσουν πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

Η επίθεση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ να καταδικάζουν από κοινού την ενέργεια, διαταράσσοντας τις ελπίδες του Ντόναλντ Τραμπ για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία στην περιοχή.

Την Τρίτη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την επίθεση στη Ντόχα, με τον Τραμπ να διαβεβαιώνει το Κατάρ ότι δεν θα επαναληφθεί, υποστηρίζοντας πως «δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επίσκεψη του πρωθυπουργού του Κατάρ στον Λευκό Οίκο

Ο Ρούμπιο και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκαν με τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στον Λευκό Οίκο. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ συναντήθηκε αργότερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Νέα Υόρκη.

Σε μια πιθανή ένδειξη δυσαρέσκειας του Τραμπ προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Ισραήλ με τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, πολλοί από τους οποίους αντιτίθενται στα νέα ισραηλινά σχέδια για στρατιωτική παρουσία στη Γάζα. Ο Ρούμπιο θα «τονίσει ότι η επιστροφή των συγγενών τους παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Πρόκειται για μια επείγουσα περιοδεία επίδειξης αλληλεγγύης μετά τα χτυπήματα στη Ντόχα», δήλωσε ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ο οποίος εργάστηκε σε ζητήματα Μέσης Ανατολής μεταξύ 1978 και 2003.

«Προσπαθούν να κρατήσουν μια λεπτή ισορροπία — να δείξουν δυσαρέσκεια, χωρίς όμως να επιβάλουν οποιοδήποτε ουσιαστικό κόστος στο Ισραήλ», πρόσθεσε. «Είναι μια πολύ λεπτή γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση».

Με πληροφορίες από Euronews