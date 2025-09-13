Συναγερμός σε Ρουμανία – Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά προ της απειλής drones

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν το Σάββατο για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, λόγω της απειλής επιθέσεων με drones στην γειτονική Ουκρανία, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν και το κλείσιμο του αεροδρομίου στην ανατολική πόλη Λούμπλιν.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι τα μαχητικά συμμετείχαν σε αποστολή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones εντός πολωνικού εδάφους με τη στήριξη μαχητικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικές και στοχεύουν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στην απειλούμενη ζώνη», ανέφερε η ανακοίνωση της Διοίκησης.

Δεν έγινε καμία αναφορά σε νέες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνία είχε ανακοινώσει ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones τη νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι στόχευσε την Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό έκλεισαν για τις πτήσεις το Σάββατο.

Έκτακτα μέτρα και στη Ρουμανία

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη το Σάββατο, όταν drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χλμ. με την Ουκρανία, έχει δει κατ’ επανάληψη θραύσματα ρωσικών drones να πέφτουν στο έδαφός της, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του γειτονικού της κράτους.

Romanian Air Force intercepted a Russian drone in national airspace To respond to the threat, Romania scrambled two F-16 jets. https://t.co/7Cr8WSmgkp pic.twitter.com/SHs7y00vP5 — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Το Σάββατο, απογείωσε δύο μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στην νοτιοανατολική επαρχία Τούλτσεα, κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορα, να αναζητήσουν καταφύγιο, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι τα μαχητικά εντόπισαν drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο παρακολούθησαν μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Chilia Veche.

❗ Now in Romania too. Residents of settlements near the border with Ukraine are being warned about possible falling objects from the air People are being asked to stay cautious and follow safety measures. https://t.co/xufjcW6dKj pic.twitter.com/ATUmehX1VK — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

«Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια για ενίσχυση της άμυνας στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, μετά την κατάρριψη drones από την Πολωνία που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της — η πρώτη γνωστή φορά που χώρα του ΝΑΤΟ προχωρά σε στρατιωτική ενέργεια κατά τη διάρκεια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου

Οι Ρουμάνοι βουλευτές ενέκριναν νωρίτερα φέτος νομοσχέδιο που επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν παράνομα τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας σε καιρό ειρήνης, βάσει επιπέδου απειλής και κινδύνου για ανθρώπινες ζωές ή περιουσία — ωστόσο ο νόμος δεν έχει ακόμη κανονισμούς εφαρμογής.

Με πληροφορίες από Reuters