Η Σουηδία πιέζει την ΕΕ για αυστηρότερους κανονισμούς στη χρήση των social media από παιδιά

Ο Υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Γιάκομπ Φόρσμεντ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα στη λήψη περιοριστικών μέτρων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας».

«Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά μέσα στην ατελείωτη κύλιση και το επιβλαβές περιεχόμενο. Πρέπει να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο Φόρσμεντ στο Politico, χαρακτηρίζοντας τη χρήση των social media από τους νέους ως «το πιο επείγον ζήτημα υγείας αυτή τη στιγμή».

Επικαλούνται το παράδειγμα της Αυστραλίας

Οι δηλώσεις του Σουηδού υπουργού έρχονται λίγες ημέρες μετά την ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, που ετοιμάζεται να απαγορεύσει πλήρως τη χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής ειδικών που θα μελετήσει την αυστραλιανή πολιτική και θα καταθέσει συστάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να κινηθεί η ΕΕ.

Ο Φόρσμεντ προειδοποίησε πως οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου: «Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», είπε.

Ξεκάθαρες οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, λέει η Σουηδία

Ο Σουηδός υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχουν ήδη επαρκή ερευνητικά δεδομένα από τη Σουηδία που αποδεικνύουν τον αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους.

«Πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο για την ψυχική υγεία. Το βλέπουμε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διατροφικών διαταραχών και παραμορφωμένης εικόνας σώματος», τόνισε.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας είχαν ήδη εκδώσει οδηγίες το 2023, συστήνοντας καθόλου έκθεση σε οθόνες για παιδιά κάτω των δύο ετών και όριο τριών ωρών ημερησίως για εφήβους. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει κρατική έρευνα για τη χρήση των social media και τις ηλικιακές απαγορεύσεις.

Πρωτοβουλίες και από τη Δανία

Αντίστοιχα, η Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Δανίας, Καρολίνα Στέιτζ Όλσεν, δήλωσε ότι υποστηρίζει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τόνισε ότι θα είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Δανέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Βλέπω τρεις βασικές κινήσεις σε επίπεδο ΕΕ: υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, απαγόρευση επιβλαβών και εθιστικών πρακτικών για ανηλίκους και ενίσχυση της επιβολής των κανόνων», δήλωσε στο Politico.

Η Δανία έχει ήδη απαγορεύσει τη χρήση smartphones στα σχολεία από τον Φεβρουάριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας (2018). Αντίστοιχη απαγόρευση εφαρμόζεται πλέον και στο Βέλγιο.

Η Ευρώπη δοκιμάζει νέα ψηφιακά εργαλεία προστασίας

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες — η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία — δοκιμάζουν ήδη μια νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά.

Στην Ιρλανδία, το Υπουργείο Υγείας έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας για την υγεία στο διαδίκτυο, η οποία εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ ορισμένων διαδικτυακών συμπεριφορών και της σωματικής ή ψυχικής υγείας των παιδιών. Η τελική έκθεσή της αναμένεται τον επόμενο μήνα, μαζί με στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης.

Οι επόμενες κινήσεις της φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θα περιμένει τις συστάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων πριν αποφασίσει για ενιαία πολιτική στην ΕΕ. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει: το αυστραλιανό μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στις 10 Δεκεμβρίου, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να έχει τα πορίσματα έως το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από POLITICO