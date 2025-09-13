Ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Νεπάλ

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία του Νεπάλ ορκίστηκε την Παρασκευή, σε προσωρινή βάση, καθώς η χώρα επανέρχεται σταδιακά στην ομαλότητα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που οδήγησαν στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης. Το Σάββατο, οι αρχές ήραν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στην πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές.

Ο πρόεδρος Ραμ Τσάντρα Πάουντελ διόρισε την πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σουσίλα Κάρκι, ως υπηρεσιακή πρωθυπουργό, κάνοντάς την έτσι την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της κυβέρνησης του Νεπάλ.

Ο πρόεδρος όρισε επίσης την 5η Μαρτίου ως ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, έπειτα από σχετική εισήγηση της νέας πρωθυπουργού. Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαν διεξαχθεί το 2022.

Η Κάρκι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και ήταν η μοναδική γυναίκα ανώτατη δικαστής τη διετία 2016–2017, γνωστή τότε για τη σκληρή της στάση κατά της διαφθοράς. Το 2017, κάποιοι βουλευτές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την καθαιρέσουν με κατηγορίες μεροληψίας — μια ενέργεια που είχε δεχθεί έντονη κριτική ως επίθεση στη δικαστική ανεξαρτησία.

Την πρώτη της ημέρα ως πρωθυπουργός, η Κάρκι επισκέφθηκε τραυματίες διαδηλωτές στο Δημόσιο Νοσοκομείο της πρωτεύουσας, δηλώνοντας την πρόθεσή της να πράξει το καλύτερο για τη χώρα: «Θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις», είπε.

Οι διαδηλώσεις της “Γενιάς Ζ” και η κατάρρευση της κυβέρνησης

Οι μαζικές διαδηλώσεις, που έγιναν γνωστές ως «το κίνημα της Γενιάς Ζ», ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Η απαγόρευση των social media που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη νεολαία της χώρας, η οποία ήδη εξέφραζε την αγανάκτησή της για τη διαφθορά, την ανεργία και την πολιτική ελίτ.

Πολλοί νέοι κατηγόρησαν τους πολιτικούς και ιδιαίτερα τα παιδιά τους — αποκαλούμενα ειρωνικά «nepo kids» — για επίδειξη πλούτου και προνομίων στα social media, ενώ η πλειοψηφία των νέων δυσκολεύεται να βρει δουλειά και να ζήσει αξιοπρεπώς.

Βία, θάνατοι και πολιτικές εξελίξεις

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους, εισέβαλαν σε κρατικά κτίρια και έβαλαν φωτιά στη Βουλή, σε κατοικίες πολιτικών και σε επιχειρήσεις.

Η βία που σημειώθηκε μέσα στην εβδομάδα κόστισε τη ζωή σε 51 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν διαδηλωτές που έπεσαν νεκροί από πυρά της αστυνομίας. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και κρατούμενοι που επιχείρησαν να αποδράσουν από τις φυλακές στο κέντρο της Κατμαντού, αφού υπερίσχυσαν των φρουρών και έβαλαν φωτιά σε κτίρια του σωφρονιστικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης.

Την Τρίτη, ο τότε πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι παραιτήθηκε και εγκατέλειψε την επίσημη κατοικία του, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους διαδηλωτές, τον στρατό και την προεδρία για τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας, την οποία είχε επιβάλει ο στρατός το βράδυ της Τρίτης, επιτρέποντας στους πολίτες να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για λίγες ώρες ώστε να προμηθεύονται βασικά αγαθά, άρθηκε το Σάββατο.

Η καθημερινότητα στο Νεπάλ δείχνει να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, ενώ στα social media κυκλοφορούν βίντεο με διαδηλωτές να καθαρίζουν τους δρόμους, λίγες ημέρες μετά τις σφοδρές ταραχές.

Με πληροφορίες από Euronews