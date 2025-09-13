Λονδίνο: 110.000 διαδηλωτές σε πορεία κατά των μεταναστών και υπέρ «της ελευθερίας του λόγου»

Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο συμμετέχοντας σε πορεία που οργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ενώ αντιρατσιστές διαδηλωτές συμμετείχαν σε αντισυγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία «Unite the Kingdom» (Ενώστε το Βασίλειο) συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Whitehall, όπου παρακολουθούν ομιλίες, ανάμεσά τους και από τον πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε πως αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με αντικείμενα, και ότι χρησιμοποίησαν βία για να αποτρέψουν παραβίαση της αστυνομικής ζώνης.

Μαζική αντισυγκέντρωση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στην αντισυγκέντρωση «Πορεία Ενάντια στον Φασισμό» (March Against Fascism), που διοργανώθηκε από την οργάνωση Stand Up To Racism (SUTR).

Περίπου 1.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Λονδίνο για την επιτήρηση των δύο συγκεντρώσεων, ενώ είχαν στηθεί φράγματα και ζώνες ασφαλείας ώστε να διαχωριστούν οι ομάδες των διαδηλωτών. Η αστυνομία επιστράτευσε επιπλέον 500 αστυνομικούς από άλλες περιφέρειες, όπως το Λέστερ, το Νότιγχαμ και η Κορνουάλη.

Περίπου μετά το μεσημέρι, οι δρόμοι γύρω από το Waterloo πλημμύρισαν από πλήθη που κρατούσαν σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας (Σταυρός του Αγίου Γεωργίου), της Σκοτίας (Σάλτιρ) και της Ουαλίας. Στα πανό υπήρχαν συνθήματα όπως «Σταματήστε τις Βάρκες», «Στείλτε τους Πίσω», και «Unite the Kingdom». Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονταν και αντι-τρανς ακτιβιστές.

Ένας άνδρας κρατούσε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό με τη φράση «RIP Charlie Kirk», αναφορά στον δεξιό ακτιβιστή από τις ΗΠΑ που δολοφονήθηκε την Τετάρτη ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο.

Ομιλίες, ανησυχίες και αντιδράσεις

Στην Whitehall είχε στηθεί εξέδρα για τις ομιλίες, με εκατοντάδες άτομα να έχουν συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα. Ανάμεσά τους, σημαίες και μπάνερ με αναφορές στην «ελευθερία» και στον Ρόμπινσον (πραγματικό όνομα Stephen Yaxley-Lennon), ενώ ακούγονταν τραγούδια με αντίστοιχο περιεχόμενο.

THE UK’s LARGEST FREE SPEECH FESTIVAL – UNITING THE KINGDOM https://t.co/VjHYVFr422 — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Λίγο πιο πέρα, στην περιοχή του Russell Square, η αντισυγκέντρωση του SUTR είχε επίσης συγκεντρώσει πλήθος διαδηλωτών, με συνθήματα όπως:

«Γυναίκες ενάντια στην ακροδεξιά»

«Αντίσταση στον Τόμι Ρόμπινσον»

«Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι»

Η αντισυγκέντρωση κατευθύνθηκε προς την Πλατεία του Κοινοβουλίου (Parliament Square), λίγα μόλις μέτρα από τη συγκέντρωση της ακροδεξιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν ομιλίες από τις Βουλευτίνες Ντάιαν Άμποτ και Ζάρα Σουλτάνα.

Μηνύματα της αστυνομίας και ανησυχίες για τις μουσουλμανικές κοινότητες

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου (live facial recognition) για την επιτήρηση της πορείας «Unite the Kingdom».

Ωστόσο, η αστυνομία εξέφρασε ειδικές ανησυχίες για την ασφάλεια των μουσουλμανικών κοινοτήτων του Λονδίνου ενόψει της πορείας του Ρόμπινσον, επικαλούμενη το ιστορικό αντιμουσουλμανικής ρητορικής και προκλητικών συνθημάτων σε προηγούμενες εκδηλώσεις.

Η Διοικητής Κλερ Χέινς κάλεσε τους μουσουλμάνους κατοίκους να μην αλλάξουν τα σχέδιά τους ούτε να αποφύγουν το κέντρο, αλλά να απευθυνθούν στους αστυνομικούς εάν νιώσουν ανησυχία.

Δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι αστυνομικοί θα τηρήσουν αυστηρή στάση σε συμπεριφορές που είναι διακριτικές ή ξεπερνούν τα όρια της ελευθερίας έκφρασης και μετατρέπονται σε ρητορική μίσους».

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα δράσει «χωρίς φόβο ή εύνοια», καλώντας τους διαδηλωτές να σεβαστούν τις κοινότητες από τις οποίες διέρχονται.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διέταξε τη λήξη της πορείας «Unite the Kingdom» στις 18:00 και της αντισυγκέντρωσης στις 16:00, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δώσει οι διοργανωτές.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ – ΜΠΕ