Το ΝΑΤΟ στο στόχαστρο του Τραμπ: Επιβάλλετε κυρώσεις κατά Ρωσίας και εγώ ακολουθώ, μη σπαταλάτε τον χρόνο μου

Με μία σχεδόν οργισμένη ανάρτηση, ο Πρόεδρος Τραμπ επανέρχεται στο ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας, τούτη τη φορά πιέζοντας (αν όχι επιτιθέμενος) στα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, από τα οποία ζητεί να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» στη Μόσχα.

Στην ανάρτησή του, εν είδει ανοιχτής επιστολής προς το ΝΑΤΟ και όλον τον κόσμο (sic) γράφει:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και ξεκινήσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να ΝΙΚΗΣΕΙ απείχε πολύ από το να είναι στο 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από μερικές χώρες ήταν σοκαριστική!

Αδυνατίζει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και την ικανότητά σας να πιέσετε τη Ρωσία.

Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν το κάνετε κι εσείς. Απλά πείτε, πότε; Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δασμών 50% έως 100% στην Κίνα από το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, οι οποίοι θα αρθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, θα βοηθήσει σημαντικά στο να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ αυτός ο φονικός, αλλά ΓΕΛΟΙΟΣ, πόλεμος. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και κυριαρχία, πάνω στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την κυριαρχία.

Αυτό δεν είναι ένας ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΤΕΝ και του ΖΕΛΕΝΣΚΙ. Εγώ είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει, και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την προηγούμενη εβδομάδα. ΤΡΕΛΟ!).

Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου, καθώς και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Πιέσεις ΗΠΑ σε G7 και Eυρώπη

H εκρηκτική παρέμβαση Τραμπ δεν έρχεται εν αιθρία.

Oι πιέσεις της Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες, γίνονται ασφυκτικές τόσο προς την Ευρώπη όσο και έναντι οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού.

Την Τρίτη οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα με γνώση των συζητήσεων, μετέδιδαν ότι πρόεδρος Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς έως και 100% στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, την Κίνα και την Ινδία, σε μια κίνηση που στοχεύει να εντείνει την πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τους FT, υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσινγκτον.

Επιπέον, αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν αμερικανικών πιέσεων, είναι πιθανό να συμφωνήσει σε πλήρη κατάαργηση των αγορών ρωσικού φυσικού αερίου και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τον αρχικό στόχο: Μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας G7 συζήτησαν χθες Παρασκευή σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μια ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο

Στην διάρκεια (και αυτής) της επικοινωνίας, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους συμμάχους τους να επιβάλουν δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Κάντε το όπως εμείς

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι άπαντες θα πρέπει να «μιμηθούν» τις ΗΠΑ και να προχωρήσουν στην επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. «Μόνο με μια συντονισμένη προσπάθεια που θα κόψει τα έσοδα που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν στην πηγή τους, θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επαρκή οικονομική πίεση για να τερματίσουμε την άσκοπη αιματοχυσία», αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσαν ο Μπέσεντ και ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. (Δείτε εδώ περισσότερα).