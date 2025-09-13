Το «Bella Ciao» στη δολοφονία Κερκ: Πώς βρέθηκε χαραγμένο στη σφαίρα; Η ιστορία του και η σύνδεση με τους Groypers

Ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να είχε χαράξει διάφορες φράσεις πάνω στους κάλυκες των σφαιρών του. Μεταξύ αυτών και τα λόγια «O Bella Ciao, Bella Ciao».

Η αναφορά παραπέμπει βεβαίως στο πασίγνωστο ιταλικό λαϊκό τραγούδι, που συνδέεται συχνά με την αντιφασιστική αντίσταση. Έγινε διεθνώς γνωστό τη δεκαετία του 1960 και αναβίωσε το 2020 μέσα από το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο La Casa de Papel στο Netflix.

Το ερώτημα είναι: τι ακριβώς είναι το «Bella Ciao» και γιατί εμφανίζεται σε κάλυκα που συνδέεται με μια πολιτική δολοφονία;

Η διαδρομή του

Το Bella Ciao είναι ιταλικό τραγούδι διαμαρτυρίας με σύνθετη ιστορία. Συχνά περιγράφεται ως ύμνος της αντιστασιακής πάλης κατά του Μπενίτο Μουσολίνι και των ναζιστικών στρατευμάτων στη δεκαετία του 1940.

Ωστόσο, μουσικοί ιστορικοί έχουν επισημάνει ότι τα στοιχεία δεν στηρίζουν πλήρως αυτή την εκδοχή.

Η πραγματική του διεθνής αναγνώριση ήρθε στη δεκαετία του ’60: η Τζοβάννα Νταφίνι το ηχογράφησε το 1962, το Nuovo Canzoniere Italiano το παρουσίασε στο Φεστιβάλ της Σπολέτο το 1964, ενώ την ίδια χρονιά ο Υβ Μοντάν το έκανε γνωστό πέρα από τα ιταλικά σύνορα.

Έκτοτε, το τραγούδι έγινε παγκόσμιος ύμνος διαμαρτυρίας, που επανεμφανιζόταν κάθε φορά που οι πολίτες ήθελαν να διαδηλώσουν ενάντια στην τυραννία και τον φασισμό. Το 2009, ανεβάστηκε στο YouTube σε περσική μετάφραση, συνοδεύοντας τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Ιράν.

Μια δεκαετία αργότερα, απέκτησε νέα ζωή μέσα από τη σειρά Money Heist, όπου οι ληστές –πρωταγωνιστές του Netflix– το τραγουδούν σε καθοριστικές σκηνές.

Τον Ιανουάριο του 2025, Γερμανοί διαδηλωτές το τραγούδησαν ενάντια στην άνοδο του ακροδεξιού AfD. Το σχετικό βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές.

Τι βρέθηκε στους κάλυκες του Ρόμπινσον

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, το FBI ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ρόμπινσον είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα. Φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος τη δολοφονία στον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, οι ερευνητές παρουσίασαν τα χαράγματα που εντοπίστηκαν πάνω στους κάλυκες του όπλου του. Εκτός από αναφορές σε memes και βιντεοπαιχνίδια, ένας κάλυκας έφερε τα λόγια «O Bella Ciao, Bella Ciao», απευθείας αναφορά στο ιταλικό τραγούδι.

Η αποκάλυψη αυτή τροφοδότησε άμεσα διαδικτυακές εικασίες ότι ο δράστης μπορεί να είχε κίνητρα συνδεδεμένα με αριστερή ή «αντιφασιστική» ιδεολογία. Κάποιοι σχολιαστές μάλιστα το ερμήνευσαν ως «πολιτική υπογραφή» του δράστη.

Διαμάχη για το νόημα του τραγουδιού στη συγκεκριμένη υπόθεση

Η σύνδεση αυτή, ωστόσο, αμφισβητήθηκε από κάποιους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε έντονη συζήτηση για το αν το χαραγμένο Bella Ciao όντως δείχνει πολιτική ταυτότητα.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην αριστερή τοποθέτηση, αλλά μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με την άκρα δεξιά και τους λεγόμενους Groypers.

Κεντρικό σημείο σε αυτό το επιχείρημα ήταν το λεγόμενο «Groyper War», η εκστρατεία διαδικτυακής παρενόχλησης που είχε ξεκινήσει ο ακροδεξιός σχολιαστής Νικ Φουέντες και οι οπαδοί του εναντίον του ίδιου του Κερκ.

Την ίδια ημέρα, χρήστης του X/Twitter (@mike_from_pa) δημοσίευσε στιγμιότυπο από λίστα του Spotify με τίτλο Groyper War (America First), η οποία περιείχε και remix του Bella Ciao. Η ανάρτηση υποστήριζε ότι, παρά την αντιφασιστική του προέλευση, το τραγούδι έχει υιοθετηθεί και σε περιθωριακούς ακροδεξιούς κύκλους.

Άλλη μία φράση που φέρεται να ήταν χαραγμένη πάνω στους κάλυκες ήταν το «Hey fascist! Catch!» («Έι φασίστα! Πιάσε!»), μαζί με τις εντολές για την πτώση βόμβας Eagle 500 κιλών στο βιντεοπαιχνίδι Helldivers 2.