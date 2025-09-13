Τάιλερ Ρόμπινσον: Γιατί δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ; Το παρελθόν του, τα συνθήματα και όλες οι αντιφάσεις

Ποια ήταν η ιδεολογία του Τάιλερ Ρόμπινσον, δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ; Ποιο ήταν το κίνητρο; Τι ακριβώς όπλισε το χέρι του;

Αμέτρητες αναρτήσεις στα social media – εστιάζοντας σε ένα ή μερικά από τα δεδομένα που έχουν έρθει στο φως – διακηρύσσουν τη βεβαιότητά τους για την απάντηση στα παραπάνω. Άλλοι βροντοφωνάζουν ότι ήταν (ακρο)αριστερός, αντιφασίστας. Και άλλοι πως ήταν ακροδεξιός και μισούσε τον Κερκ επειδή δεν ήταν αρκετά δεξιός.

Στην πραγματικότητα τίποτα από τα δύο δεν έχει – προς το παρόν τουλάχιστον – επιβεβαιωθεί. Η πρόσβασή του Τάιλερ Ρόμπινσον σε όπλο και ο φανατισμός του σε σημείο να φτάσει στη δολοφονία είναι τα μόνα βέβαια.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του, για τον χαρακτήρα του, τις τελευταίες στιγμές πριν τον φόνο. Και αυτά μας δίνουν άκρως αντιφατικά μηνύματα.

Το CNN παρουσιάζει όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες, που έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας.

Τα παιδικά χρόνια

Μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον έμοιαζε να έχει μπροστά του έναν πολλά υποσχόμενο δρόμο: μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, διακρίθηκε στις εξετάσεις, πέτυχε άριστο βαθμό (4.0 GPA) και κέρδισε υποτροφία τετραετούς φοίτησης στο Utah State University.

Το 2021, μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο διάβαζε περήφανα την επιστολή της πανεπιστημιακής του αποδοχής. Ωστόσο, έμεινε μόλις ένα εξάμηνο στο κρατικό πανεπιστήμιο, πήρε αναστολή σπουδών και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σήμερα, οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι μεσολάβησε στα χρόνια που ακολούθησαν και οδήγησαν τον 22χρονο στη στέγη όπου –σύμφωνα με την αστυνομία– εκτέλεσε τον γνωστό συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η στυγνή δολοφονία και οι πρώτες ενδείξεις

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ, ακόμη ένα επεισόδιο στη σειρά απόπειρων και επιτυχημένων πολιτικών δολοφονιών τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει βαθύ σοκ και οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα τουφέκι με χαραγμένα αντικυβερνητικά και αντιφασιστικά συνθήματα πάνω στους κάλυκες. Ένας από αυτούς έγραφε: «Hey fascist! Catch!» («Έι φασίστα! Πιάσε!»). Συγγενής του Ρόμπινσον κατέθεσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επιτεθεί φραστικά στον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο. Δεν εξήγησε όμως ποια ήταν η διαφωνία του με τον Κερκ ή τι σημαίνει πιο «πολιτικοποιημένος».

Τα χαράγματα περιείχαν επίσης memes και αναφορές σε βιντεοπαιχνίδια, όπως τα βέλη-εντολές από το Helldivers 2 ή στίχους του ιταλικού αντιφασιστικού τραγουδιού Bella Ciao, που τα τελευταία χρόνια έχουν επανεμφανιστεί σε παιχνίδια όπως το Far Cry 6 αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές του Netflix.

«Δεν συμπαθούσε τον Τραμπ» – «Όχι, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ»

Όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον δίνουν διαφορετικές εικόνες για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ένας ηλεκτρολόγος που συνεργάστηκε μαζί του πριν λίγες εβδομάδες τον περιέγραψε ως «ήσυχο παιδί, που μιλούσε μόνο αν του απηύθυναν τον λόγο» και σημείωσε ότι «δεν συμπαθούσε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Κερκ».

Ωστόσο, συμμαθητής του από το λύκειο θυμάται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: «Όταν τον ήξερα, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ. Δεν ξέρω τι άλλαξε».

Τα εκλογικά μητρώα δείχνουν ότι σήμερα είναι εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος, χωρίς να έχει ψηφίσει ποτέ. Στο σχολείο ήταν «πολύ μέσα στα βιντεοπαιχνίδια και στον σχεδιασμό παιχνιδιών», όπως είπε ο πρώην συμμαθητής του. «Περνούσε τα διαλείμματα παίζοντας χαρτιά και επιτραπέζια με φίλους. Ήταν ήσυχος, λίγο αστείος, αλλά ποτέ ανησυχητικός».

Από τις υποτροφίες στα… ηλεκτρολογικά

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε από το Pine View High School το 2021 και εξασφάλισε υποτροφία προέδρου στο Utah State University. Εκεί γράφτηκε στο πρόγραμμα προ-μηχανικών, αλλά μετά το πρώτο εξάμηνο παραιτήθηκε. Στη συνέχεια φοίτησε στο Dixie Technical College, όπου σπούδαζε ηλεκτρολογία. Από το 2022 κατείχε άδεια μαθητευόμενου ηλεκτρολόγου.

Ζούσε σε πολυκατοικία στο St. George, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως «εσωστρεφή» και «σχεδόν απόμακρο». Ένας 25χρονος που μίλησε στο CNN είπε πως τον είχε για Ρεπουμπλικανό, «αλλά μάλλον έκανα λάθος».

Στο οικογενειακό του σπίτι, μόλις δέκα λεπτά μακριά, οι γείτονες μιλούν για «ένα κανονικό παιδί, χωρίς σημάδια βίας».

Το μοιραίο δείπνο και το ταξίδι στην πανεπιστημιούπολη

Ο κυβερνήτης Κοξ αποκάλυψε ότι σε οικογενειακό δείπνο πριν από λίγες εβδομάδες ο Ρόμπινσον είχε αναφέρει την εκδήλωση του Κερκ στο Utah Valley University και είχε εκφράσει την απέχθειά του για τις απόψεις του. «Είπε ότι ο Κερκ είναι γεμάτος μίσος και διαδίδει μίσος», σημείωσε ο Κοξ.

Η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται περίπου τρεισήμισι ώρες μακριά από το St. George. Εκεί, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 22χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον Κερκ, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία βρήκε ένα τουφέκι με κλείστρο σε δασώδη περιοχή κοντά στο campus. Στους κάλυκες ήταν χαραγμένοι στίχοι του Bella Ciao αλλά και φράσεις ειρωνικής διαδικτυακής κουλτούρας, όπως «If you read this, you are gay LMAO».

Η παράδοση στον πατέρα

Μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν το FBI και οι τοπικές αρχές, ήταν ο ίδιος ο πατέρας του που οδήγησε στη σύλληψη. Όταν οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, ο πατέρας αναγνώρισε τον γιο του.

«Τάιλερ, είσαι εσύ; Αυτός μοιάζει με σένα», του είπε. Ο 22χρονος παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος. Αρχικά δήλωσε ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί. Όμως ο πατέρας του τον έπεισε να μιλήσει πρώτα με έναν νεανικό πάστορα. Μετά από εκείνη τη συζήτηση, δέχθηκε να παραδοθεί.

Σήμερα, ο Ρόμπινσον παραμένει σιωπηλός απέναντι στους ανακριτές. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το πώς ένας αριστούχος μαθητής από μια φιλήσυχη γειτονιά κατέληξε να κατηγορείται για τη δολοφονία ενός από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς ακτιβιστές της Αμερικής. Το κίνητρό του; Προς το παρόν παραμένει θολό.