Η Δημοκρατία σε παρακμή: Οι χώρες που έχουν «στραβοπατήσει» τα τελευταία χρόνια

Η Δημοκρατία υπονομεύεται σε μεγάλο μέρος του κόσμου και οι αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απειλούν να επιταχύνουν την διαδικασία, σύμφωνα με το International Institute for Democracy and Electoral Assistance, με έδρα τη Σουηδία.

Πάντως ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Δημοκρατία υπονομεύεται υπό την κυβέρνηση Τραμπ και δήλωσε στο Newsweek ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο: η Δημοκρατία αποκαθίσταται.

Το διεθνές ινστιτούτο για τη Δημοκρατία δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για την παγκόσμια κατάσταση της Δημοκρατίας την Πέμπτη. Μεταξύ των κρατών του περιλαμβάνονται είναι η οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς και η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και το Μεξικό. Αλλά και η χώρα μας.

«Αυτό που βλέπουμε είναι, από ορισμένες απόψεις σε ορισμένες βασικές πτυχές, μια πιο οξεία επιδείνωση από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε στο Newsweek ο Κέβιν Κάσας-Ζαμόρα, γενικός γραμματέας του ινστιτούτου.

Εκτός από την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την πόλωση που επικρατεί μεταξύ των πιο προοδευτικών απόψεων για τον τρόπο με τον οποίο οι δημοκρατικές κυβερνήσεις θα πρέπει να λειτουργούν με συμπεριληπτικό τρόπο, και των πιο συντηρητικών απόψεων που δίνουν προτεραιότητα σε αυτό που αποκαλούν προσωπικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των ψηφοφόρων εντός των κρατών.

Το 2024, πάνω από τις μισές χώρες που αναλύθηκαν παρουσίασαν πολύ σημαντική επιδείνωση σε τουλάχιστον ένα βασικό στοιχείο της Δημοκρατίας, είτε αυτό είναι οι αξιόπιστες εκλογικές διαδικασίες, είτε η ελευθερία του Τύπου είτε η ποιότητα του αστικού χώρου, δήλωσε ο Κάσας-Ζαμόρα. Κάτι τέτοιο είχε να παρατηρηθεί πολλά χρόνια. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαμε πριν από μια δεκαετία με το ένα τρίτο των χωρών που αξιολογήθηκαν να παρουσιάζουν πολύ σημαντική επιδείνωση. Την ίδια ώρα όμως περίπου ο ίδιος αριθμός σημείωνε πρόοδο.

«Κατά κάποιο τρόπο, από έναν ισορροπημένο κόσμο έχουμε βρεθεί σε έναν κόσμο που κινείται προς μια αντιδημοκρατική κατεύθυνση», όπως το έθσε ο Κάσας-Ζαμόρα.

Η πιο σοβαρή πτώση σημειώθηκε στην ελευθερία του Τύπου σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια, αν και ο δείκτης για την αξιοπιστία των εκλογών βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Ο μόνος δείκτης που είχε ενθαρρυντική απόδοση ήταν ο πολιτικός ακτιβισμός, αν και οι δείκτες για την απουσία διαφθοράς τείνουν επίσης προς θετική κατεύθυνση, πρόσθεσε.

