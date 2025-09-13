Ουκρανία: Η ρωσική επίθεση στο Σούμι «αποκρούστηκε πλήρως» (χάρτης)

Η επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια Σούμι «αποκρούστηκε πλήρως» από τις ουκρανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε στις 12 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από ενημέρωση με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας.

Η Μόσχα ξεκίνησε την καλοκαιρινή της επίθεση στις βορειοανατολικές και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας τον Μάιο, ανοίγοντας μια νέα γραμμή μετώπου στην περιφέρεια Σούμι. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πολλά χωριά τον Μάιο και τον Ιούνιο, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της περιοχής Σούμι.

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση (στην περιφέρεια Σούμι) αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ολεξάντερ Σίρσκι. Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε.

Στα τέλη Ιουνίου, ο Σίρσκι ανέφερε ότι η προέλαση της Ρωσίας στην περιφέρεια Σούμι είχε καθυστερήσει, με την Ουκρανία να σταθεροποιεί τη γραμμή επαφής και να αρχίζει να απελευθερώνει εδάφη. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν πρόσθετες προελάσεις και απελευθέρωση χωριών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Οι επιχειρήσεις στο Σούμι

Η Μόσχα ξεκίνησε την επίθεση τον Μάιο, λίγο αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον στρατό να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.

Η περιφέρεια Σούμι υπήρξε βασικός στόχος για τις ρωσικές δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία λόγω της θέσης της κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα. Συνεχίζει να δέχεται σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν διατηρήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι. Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν καταλάβει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.

Πάντως η Ρωσία συνεχίζει να σημειώνει κέρδη στην ανατολική Ουκρανία, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών της στην περιφέρεια Ντονέτσκ σε μια προσπάθεια να καταλάβει τον στρατηγική σημασίας κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης Ποκρόφσκ. Ο Σύρσκι ισχυρίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν πέντε φορές περισσότερα εδάφη από όσα έχασαν στον τομέα του Ποκρόφσκ τον Αύγουστο.

