Ρωσία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό, σύμφωνα με το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και βάθος 39,5 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου η ίδια περιοχή επλήγη από ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, ο οποίος ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί.