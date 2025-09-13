Η πτώση του Τάιλερ Ρόμπινσον: Από το πανεπιστήμιο στην απομόνωση του διαδικτύου και τη δολοφονία

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον υπήρξε κάποτε το καμάρι της οικογένειάς του. Αριστούχος μαθητής με υποτροφία για το πανεπιστήμιο, μεγάλωσε σε μια ήσυχη πόλη της Γιούτα. Τέσσερα χρόνια αργότερα κατηγορείται για τη δολοφονία του 31χρονου πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η υπόθεση συγκλονίζει τις ΗΠΑ και γεννά νέα ερωτήματα για την κουλτούρα της βίας και τον ρόλο του διαδικτύου.

Από την υποτροφία στην εγκατάλειψη των σπουδών

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε από το λύκειο με άριστα και πέτυχε εντυπωσιακή επίδοση στις εξετάσεις ACT (34/36), σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το 2021, με υποτροφία ύψους 32.000 δολαρίων, γράφτηκε στο Utah State University. Η μητέρα του ανέβασε τότε φωτογραφίες του από το φοιτητικό δωμάτιο, γράφοντας: «Οι επιλογές του είναι ατελείωτες». Ωστόσο, ο νεαρός εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο μετά από μόλις ένα εξάμηνο.

Σύμφωνα με συγγενείς, περνούσε ολοένα και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Ήδη από την ηλικία των 15 ετών είχε διαμορφώσει διαδικτυακή παρουσία, «ντυμένος» για το Halloween ως «κάποια φιγούρα από meme».

Οι σφαίρες με τα συνθήματα

Η ρήξη με την πραγματικότητα αποτυπώθηκε με σοκαριστικό τρόπο στη δολοφονία της Τετάρτης στο Utah Valley University. Ο Κερκ, που απαντούσε σε ερώτηση για τα επεισόδια μαζικών πυροβολισμών, χτυπήθηκε στον λαιμό από μία μόνο σφαίρα, από απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Η αστυνομία εντόπισε κάλυκες χαραγμένους με φράσεις από την κουλτούρα των memes και των videogames: «Hey, fascist! Catch!» και «If you read this, you are gay, lmao». Ένας άλλος κάλυκας είχε στίχους από το «Bella Ciao», τον αντιστασιακό ύμνο, που έχει αναβιώσει στο TikTok.

Η οικογένεια που τον παρέδωσε

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, συγγενείς του Ρόμπινσον είχαν παρατηρήσει ότι ο 22χρονος γινόταν «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και μιλούσε με έντονη αντιπάθεια για τον Κερκ.

Ωστόσο αρχές, φίλοι και ακόμη και η ίδια του η οικογένεια προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς ο Ρόμπινσον, που υπήρξε αριστούχος μαθητής μεγαλωμένος από γονείς εγγεγραμμένους Ρεπουμπλικανούς σε προπύργιο των Μορμόνων στη νοτιοδυτική Γιούτα, κατέληξε να δολοφονήσει έναν από τους πιο δημοφιλείς συντηρητικούς στη χώρα. Ο Ρόμπινσον στο παρελθόν ήταν εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος.

Μετά τη δολοφονία, ένα μέλος της οικογένειας ενημέρωσε φίλο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Ο πατέρας του Ρόμπινσον συμμετείχε στην παράδοσή του στην αστυνομία.

«Δεν έχω ιδέα γιατί το έκανε», έγραψε συγκλονισμένος ο θείος του σε μήνυμα προς δημοσιογράφο.

Από την Ουάσινγκτον της Γιούτα στη φυλακή

Ο Ρόμπινσον, όπως αναφέρει η WSJ, μεγάλωσε στην πόλη Ουάσινγκτον, ανάμεσα σε φαράγγια και χιονισμένα βουνά, κοντά στα εθνικά πάρκα Ζάιον και Μπράις.

Όπως πολλοί νεαροί εκεί, συνήθιζε το κυνήγι και τη χρήση όπλων.

Μετά τη δολοφονία, οδηγήθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Γιούτα. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είχε στενή πολιτική σχέση με τον Κερκ, δήλωσε ότι θα ήθελε να επιβληθεί η θανατική ποινή στον δράστη, εφόσον καταδικαστεί.