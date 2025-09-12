WP: Η Μοσάντ απέρριψε σχέδιο με χρήση πρακτόρων επί τόπου για τη δολοφονία ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα

Η Μοσάντ απέρριψε την εφαρμογή ενός σχεδίου που είχε πρόσφατα καταρτιστεί για αποστολή πρακτόρων της στη Ντόχα για να δολοφονήσουν επί τόπου ηγέτες της Χαμάς, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη δύο ανώνυμες ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, αντιτάχθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου, φοβούμενος ότι θα διατάρασσε τη σχέση της υπηρεσίας του με το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Washington Post αναφέρει ότι η αντίδραση της Μοσάντ οδήγησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προβεί σε αεροπορική επιδρομή στο συγκρότημα της Χαμάς στη Ντόχα, αναπτύσσοντας 15 μαχητικά αεροσκάφη που εκτόξευσαν 10 πυραύλους από μακριά – προφανώς με περιορισμένη επιτυχία.

«Μπορούμε να τους πετύχουμε»

Το κατεστημένο ασφαλείας του Ισραήλ υποστηρίζει την ανάγκη εξάλειψης όλων των ηγετών της Χαμάς, αλλά απέρριψε το χρονοδιάγραμμα και την τοποθεσία της επιχείρησης αυτής της εβδομάδας προτού απορριφθεί από τον Νετανιάχου.

«Μπορούμε να τους πετύχουμε σε ένα, δύο ή τέσσερα χρόνια από τώρα, και η Μοσάντ ξέρει πώς να το κάνει», δήλωσε μια από τις ισραηλινές πηγές στην εφημερίδα Washington Post, αναφερόμενη στην πιθανότητα μυστικής δολοφονίας ηγετών της Χαμάς οπουδήποτε στον κόσμο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. «Γιατί να το κάνουμε τώρα;»

Συνεργαζόμενος με τον Μπαρνέα στην αντίθεση στην επίθεση αυτής της εβδομάδας ήταν ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενώ ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ υποστήριξαν την επιχείρηση.

Ο Νιτζάν Αλόν, ο υπεύθυνος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για τις συνομιλίες για τους ομήρους, δεν προσκλήθηκε στην υπουργική διαβούλευση πριν από την επίθεση.

Πηγή: Times of Israel