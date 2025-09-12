Σικάγο: Θανάσιμος πυροβολισμός από πράκτορα της ICE σε μετανάστη

Ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα στην περιοχή του Σικάγο την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης, όταν ο άνδρας οδηγώντας το όχημά του κατευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς και χτύπησε τον πράκτορα της ICE, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ταυτοποίησε τον άνδρα ως τον Σιλβέριο Βιγέγκας-Γκονζάλες και ανέφερε ότι ήταν μετανάστης που διέμενε παράνομα στη χώρα.

Όπως σημειώνεται σε επίσημη ανακοίνωση, όταν οι πράκτορες της ICE προσπάθησαν να τον συλλάβουν κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, εκείνος αντιστάθηκε και χτύπησε έναν από τους πράκτορες με το αυτοκίνητό του. Ο αξιωματικός «σύρθηκε σε σημαντική απόσταση», με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς. «Φοβούμενος για τη ζωή του, ο αξιωματικός πυροβόλησε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο τραυματισμένος πράκτορας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Με πληροφορίες από Washington Post