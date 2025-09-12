UNICEF: 10.000 παιδιά στη Γάζα διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό τους τελευταίους δύο μήνες

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά αναφέρει ότι πάνω από 10.000 παιδιά στην πόλη της Γάζας έχουν διαγνωστεί με οξύ υποσιτισμό μόνο τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι εάν αποσυνδεθούν από τη θεραπεία τους, υπάρχει υψηλός κίνδυνος κάποια από τα 2.400 παιδιά που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή για σοβαρό οξύ υποσιτισμό στην περιοχή να πεθάνουν από την πείνα.

Εν τω μεταξύ, 11.000 άνθρωποι εκκένωσαν την πόλη της Γάζας προς τα νότια μεταξύ 2 μ.μ. της Τετάρτης και 2 μ.μ. της Πέμπτης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Τα καύσιμα

Χθες, μια ομάδα του ΟΗΕ παρέδωσε με επιτυχία καύσιμα σε μια σειρά από κρίσιμους παρόχους υπηρεσιών στην πόλη της Γάζας — κάτι σπάνιο κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς το Ισραήλ περιορίζει την είσοδο καυσίμων λόγω ανησυχιών ότι χρησιμοποιούνται από μαχητές της Χαμάς.

Τα καύσιμα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων υγείας, καθώς και για την επεξεργασία νερού, τις μεταφορές με φορτηγά, την αφαλάτωση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Πηγή: Times of Israel