Νεπάλ: Ο πρόεδρος διέλυσε το Κοινοβούλιο – Εκλογές τον Μάρτιο του 2026

REUTES/Navesh Chitrakar

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Κάρκι ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βράδυ Παρασκευής πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε σήμερα το βράδυ Παρασκευής το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Κάρκι ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

