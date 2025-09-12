Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από ισραηλινή επιδρομή στα νότια της χώρας

Ο Λίβανος αναφέρει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε την Παρασκευή σε ισραηλινή επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα.

«Ένα ισραηλινό εχθρικό πλήγμα στην πόλη Αϊταρούν σκότωσε ένα άτομο», αναφέρει το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στον Λίβανο, συνήθως λέγοντας ότι στοχεύει στελέχη ή τοποθεσίες της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου που επιδίωξε να τερματίσει περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών με την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Μία ημέρα νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, ενώ πέντε άλλοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε αεροπορικές επιδρομές στα ανατολικά της χώρας, οι οποίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχαν ως στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Υπό την έντονη πίεση των ΗΠΑ και τους φόβους για εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις, η λιβανέζικη κυβέρνηση διέταξε τον περασμένο μήνα τον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της κάποτε κυρίαρχης Χεζμπολάχ και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ο στρατός θα αρχίσει να το θέτει σε δράση.

Η Χεζμπολάχ, σοβαρά αποδυναμωμένη από τον πρόσφατο πόλεμο, έχει αντιταχθεί στην προσπάθεια αφοπλισμού, την οποία ο Λίβανος λέει ότι αποτελεί μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: Times of Israel