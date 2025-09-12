Ισραήλ: Εξετάζεται εάν η ηγεσία της Χαμάς δεν βρισκόταν καν στο κτίριο κατά την επίθεση στο Κατάρ

Καθώς το ισραηλινό κατεστημένο ασφαλείας πιστεύει ολοένα και περισσότερο ότι κανένα μέλος της ηγεσίας της Χαμάς δεν σκοτώθηκε στην επιδρομή της Τρίτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ντόχα, έχει αρχίσει να ελέγχει εάν τα κορυφαία στελέχη της τρομοκρατικής ομάδας βρίσκονταν καν στο κτίριο που έγινε στόχος, αναφέρει το Channel 12.

Η άλλη πιθανότητα που εξακολουθεί να εξετάζεται είναι ότι οι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονταν σε διαφορετικό μέρος του κτιρίου από το τμήμα που επλήγη άμεσα.

Το κατεστημένο ασφαλείας πιστεύει ότι ένας ή δύο ηγέτες της Χαμάς μπορεί να έχουν τραυματιστεί – ενδεχομένως ο Χαλίλ αλ-Χάγια ανάμεσά τους. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την απόφαση της Χαμάς να μην δημοσιεύσει φωτογραφία του στην ανακοίνωσή της νωρίτερα σήμερα, ανακοινώνοντας ότι είναι ακόμα ζωντανός.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι το κατά πόσον οι ηγέτες της Χαμάς κατάφεραν να ειδοποιήσουν την τελευταία στιγμή, κάτι που τους επέτρεψε να διαφύγουν νωρίτερα, αν και αυτό θα σήμαινε ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι όπως ο Χάγια δεν ειδοποίησαν τον γιο του Χαμάμ, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση.

Πηγή: Times of Israel

