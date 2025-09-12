Τουσκ: Ο «Ανατολικός Φρουρός» στέλνει καθαρό μήνυμα στη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, χαιρέτισε τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η Πολωνία επιθυμεί «οι ενέργειές μας να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι οι προκλήσεις της δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνουν ανεκτές».

«Υποδεχθήκαμε με ικανοποίηση τις διαβεβαιώσεις και τις δηλώσεις που μόλις έγιναν από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, στρατηγό Γκρίνκιουιτς. Είναι ακριβώς οι δηλώσεις και οι αποφάσεις που ζητούσαμε: άμεση και αποφασιστική δράση», ανέφερε ο Τούσκ ενώπιον των βουλευτών στη Σεϊμ, την πολωνική Βουλή.