Σικόρσκι: Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα ενεργήσουν με αλληλεγγύη απέναντι στην εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

Η Πολωνία ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει δράση για να δείξει αλληλεγγύη στη Βαρσοβία μετά την εισβολή των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που είχαν εισβάλει στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν το περιστατικό. Αλλά η Ουάσινγκτον ως επί το πλείστον απέφυγε να πει σκληρά λόγια, και ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος», ωθώντας την Πολωνία, έναν από τους στενότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην ΕΕ, να αντικρούσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να πει ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σαφώς σκόπιμες.

Σε συνέντευξή του στο Reuters στο Κίεβο, όπου επισκέφθηκε για να δείξει αλληλεγγύη στην Ουκρανία, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία εξακολουθεί να ελπίζει σε μια ισχυρότερη γραμμή από την Ουάσινγκτον για να διδάξει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι πράξεις του θα έχουν συνέπειες.

«Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη σε ένα βράδυ»

«Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενωθούν με άλλους συμμάχους σε ένδειξη αλληλεγγύης», είπε.

Πρόσθεσε ξεχωριστά: «Πρέπει να δείξουμε συλλογικά στον Πούτιν ότι υπάρχουν όρια στον υβριδικό πόλεμό του, όπου θα τον σταματήσουμε. Γιατί να θυμάστε, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος ενός μοτίβου».

Η Μόσχα, σχολιάζοντας το περιστατικό της Τετάρτης, δήλωσε ότι ποτέ δεν σκόπευε να στοχεύσει την Πολωνία.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι ήταν σαφές από τη διάρκεια της εισβολής, τον αριθμό των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εμπλέκονταν και την πορεία τους ότι ήταν αδύνατο να ήταν ατύχημα.

«Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη το ίδιο βράδυ», είπε. «Η αεροπορική μάχη διήρκεσε επτά ώρες. Οι επτά ώρες δεν είναι λάθος».

Η Πολωνία δεν έχει καμία πρόθεση να συζητήσει το περιστατικό απευθείας με τη Ρωσία, είπε.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να μπορούμε να συμβουλευτούμε. Ξέρουμε ότι η Ρωσία το έκανε. Και έχουμε βαρεθεί τις συσκοτίσεις και τα ψέματά τους».

Μετά από χρόνια δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, η απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουκρανία έχει πλέον μαθήματα να διδάξει στους ευεργέτες της.

Η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δυτικά συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς για την κατάρριψη πυραύλων, αλλά έχει επίσης αναπτύξει μια εξελιγμένη εγχώρια προσέγγιση για την απόκρουση ρωσικών επιθέσεων χρησιμοποιώντας εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μετά το περιστατικό της Τετάρτης, το Κίεβο προσέφερε στη Βαρσοβία τη βοήθεια και την εμπειρογνωμοσύνη του.

«Έχει άφθονη εμπειρία στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και κινητικά, την οποία πρέπει να ενσωματώσουμε στην προμήθεια και την υιοθέτησή μας», δήλωσε ο Σικόρσκι.

Πολωνοί στρατιωτικοί εκπρόσωποι αναμένονται στην Ουκρανία στις 18 Σεπτεμβρίου για το θέμα, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός ομόλογός του Σικόρσκι, Αντρίι Σιμπίχα.

Πηγή: Reuters