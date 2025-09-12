Logo Image

Κόσμος

Το Ισραήλ απορρίπτει το ψήφισμα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό και ζητά την εκδίωξη της Χαμάς

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως ένα «πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα»

Το Ισραήλ απέρριψε σήμερα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την διακήρυξη που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων χωρίς τη Χαμάς.

«Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της διακήρυξης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, σε μια ανάρτηση στο X.

Το ψήφισμα, ωστόσο, καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καλεί την ομάδα να απελευθερώσει τους ομήρους και περιγράφει τα βήματα για την απομάκρυνσή της από την εξουσία στη Γάζα.

