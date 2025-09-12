Το Ισραήλ απορρίπτει το ψήφισμα του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό και ζητά την εκδίωξη της Χαμάς

Το Ισραήλ απέρριψε σήμερα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την διακήρυξη που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων χωρίς τη Χαμάς.

«Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της διακήρυξης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, σε μια ανάρτηση στο X.

Israel utterly rejects the decision of the UN General Assembly this evening. Once again, it has been proven how much the General Assembly is a political circus detached from reality: in the dozens of clauses of the declaration endorsed by this resolution, there is not a single… pic.twitter.com/UAT2VaAysi — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 12, 2025

Το ψήφισμα, ωστόσο, καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καλεί την ομάδα να απελευθερώσει τους ομήρους και περιγράφει τα βήματα για την απομάκρυνσή της από την εξουσία στη Γάζα.