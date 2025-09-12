Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Όλα όσα μάθαμε για τον δράστη – Πώς μεγάλωσε, τι ιδέες εξέφραζε, τι μηνύματα άφησε ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, από την πόλη Γουάσινγκτον της Γιούτα συνελήφθη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – έγκλημα το οποίο φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος στον πατέρα του πριν παραδοθεί στις αρχές.

Δεν ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο όπου σημειώθηκε η εκτέλεση, ενώ είχε φοιτήσει για σύντομο διάστημα στο Utah State University το 2021.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, συγγενικό του πρόσωπο ανέφερε ότι «ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια».

Ωστόσο, δεν είχε προηγούμενες καταδίκες ούτε κομματική ένταξη, ενώ δεν είχε ψηφίσει στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η αστυνομία ανακάλυψε κρίσιμα στοιχεία που συνδέουν τον Ρόμπινσον με το έγκλημα:

Όπλο: ένα τουφέκι τυλιγμένο σε πετσέτα, εντοπίστηκε σε κρυψώνα που φέρεται να είχε αφήσει ο ίδιος.

Μηνύματα: στο Discord, ο συγκάτοικός του έδειξε στους ανακριτές συνομιλίες όπου ο «Tyler» μιλούσε για «σημείο απόθεσης» όπλου, για αλλαγή ρούχων και για χαραγμένες σφαίρες.

Χαραγμένα φυσίγγια: Σε κάποιες σφαίρες ήταν γραμμένα συνθήματα όπως «Hey fascist! Catch!», αναφορές σε διαδικτυακά «τρολαρίσματα», αλλά και οι στίχοι του αντιστασιακού τραγουδιού «Bella Ciao».

Σύμφωνα με τις αρχές, τα σύμβολα παραπέμπουν τόσο στην διαδικτυακή κουλτούρα όσο και σε αντιφασιστικές ομάδες.

Additional photos found online of 22-year-old Tyler Robinson, the suspect in custody for Wednesday’s murder of conservative personality and commentator Charlie Kirk during an event at Utah Valley University in Orem, Utah. If convicted, Tyler faces the death penalty, as publicly… pic.twitter.com/VJsU9rmJU6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2025

Το πορτρέτο του δράστη

Ο Ρόμπινσον μεγάλωσε σε προάστιο της Γιούτα, σε μία μεσοαστική οικογένεια, και περιγραφόταν ως αριστούχος μαθητής. Είχε κερδίσει υποτροφία για το Utah State University, με σχετικό βίντεο να δημοσιεύεται από τη μητέρα του το 2021.

Ωστόσο σύμφωνα με τον κυβερνήτη Κοξ, που επικαλέστηκε μαρτυρία συγγενικού προσώπου, τελευταία εμφανιζόταν «πιο πολιτικοποιημένος» και κάποιες φορές είχε ξεσπάσει κατά του Τσάρλι Κερκ.

Οι πρώτες ενδείξεις σκιαγραφούν έναν νεαρό που ξεκίνησε ως αριστούχος φοιτητής και τελικά απομακρύνθηκε από την ακαδημαϊκή πορεία του – χωρίς να είναι ακόμη γνωστό τι ακριβώς έκανε ή εάν είχε ενταχθεί στην όποια ομάδα.

Ο ίδιος άφησε πίσω του μηνύματα, τα οποία φαίνεται να παραπέμπουν σε συγκεκριμένη ιδεολογία, χωρίς να μπορεί να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα ακόμη για το κίνητρο της δολοφονίας.

Δεν είχε ποινικό μητρώο, ούτε έχει διευκρινιστεί πώς απέκτησε το τουφέκι. Ωστόσο υπάρχουν φωτογραφίες σε social media που δείχνουν ότι η οικογένειά του είχε όπλα.

Περισσότερα στοιχεία για τις ιδέες του και το τι τον ώθησε στη εν ψυχρώ εκτέλεση του Κερκ θα δοθούν βεβαίως μέσα από την ανάκριση του ίδιου.