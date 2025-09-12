Συρία: Συνάντηση Αλ Σαράα με Αμερικανό στρατηγό στη Δαμασκό

Ο κορυφαίος στρατηγός των ΗΠΑ που επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στο προεδρικό του μέγαρο στη Δαμασκό την Παρασκευή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ(Centcom).

Στη συνάντησή τους συμμετείχε και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τόμας Μπαράκ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι άνδρες συζήτησαν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Ο Κούπερ και ο Μπαράκ επαίνεσαν επίσης τη Συρία για τη βοήθεια στην ανάρρωση Αμερικανών πολιτών εντός της χώρας, αναφέρει η ανακοίνωση.