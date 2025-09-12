Συρία: Συνάντηση Αλ Σαράα με Αμερικανό στρατηγό στη Δαμασκό

Ο κορυφαίος στρατηγός των ΗΠΑ που επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα στο προεδρικό του μέγαρο στη Δαμασκό την Παρασκευή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ(Centcom).
Στη συνάντησή τους συμμετείχε και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, Τόμας Μπαράκ, αναφέρει η ανακοίνωση.
Οι άνδρες συζήτησαν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
Ο Κούπερ και ο Μπαράκ επαίνεσαν επίσης τη Συρία για τη βοήθεια στην ανάρρωση Αμερικανών πολιτών εντός της χώρας, αναφέρει η ανακοίνωση.
U.S., Syrian Leaders Meet in Damascus
On Sept. 12, U.S. Central Command (CENTCOM) Commander Adm. Brad Cooper and U.S. Ambassador and Special Envoy for Syria Thomas Barrack met with Syrian President Ahmed al-Sharaa at the Presidential Palace in Damascus, Syria.
During the… pic.twitter.com/4iToe4imOE
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 12, 2025