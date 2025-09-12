Ταϊβάν: Υπουργός προειδοποίησε τις ΗΠΑ για «φαινόμενο ντόμινο» εάν η Κίνα καταλάβει το νησί

Ο κορυφαίος υπουργός και υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ταϊβάν για την Κίνα προειδοποίησε την Ουάσινγκτον την Παρασκευή ότι η Κίνα προετοιμάζεται για πόλεμο για να ανακαταλάβει το νησί και ότι εάν η Ταϊβάν πέσει, θα προκληθεί ένα «φαινόμενο ντόμινο» στην περιοχή που θα απειλήσει την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τσίου Τσούι-τσένγκ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν, με υπουργική ιεραρχία, δήλωσε στο Ίδρυμα Κληρονομιάς με έδρα την Ουάσινγκτον ότι το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αρνείται εδώ και καιρό να αποκηρύξει τη χρήση βίας κατά της δημοκρατικά κυβερνώμενης Ταϊβάν, την οποία θεωρεί μέρος της επικράτειάς του.

Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο «προετοιμάζεται ενεργά για πόλεμο» και τόνισε την αυξημένη κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από το νησί.

«Εάν η Ταϊβάν καταληφθεί από την Κίνα με τη βία, αυτό θα προκαλέσει ένα φαινόμενο ντόμινο, θα υπονομεύσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων και θα απειλήσει άμεσα την ασφάλεια και την ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τσίου.

Υποστηρικτής της Ταϊβάν η Ουάσιγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Ταϊβάν, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών δεσμών.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς κυριαρχίας του Πεκίνου, λέγοντας ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι της Ταϊβάν επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοια ταξίδια είναι πολύ πιο σπάνια από ό,τι για τους σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ και γενικά πολύ πιο χαμηλών τόνων.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των σχολίων του Τσίου.

Την Πέμπτη, ο Τσίου μίλησε στην Επιτροπή Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα σχετικά με την αντιμετώπιση της κινεζικής παραπληροφόρησης και την ενίσχυση των δεσμών Ταϊβάν-ΗΠΑ, έγραψε ο πρόεδρος της επιτροπής Τζον Μούλενααρ στο X.

Πηγή: Reuters