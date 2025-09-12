Ο κομβικός ρόλος του πατέρα στη σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ

Λεπτομέρειες που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον περίπου 33 ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ μπροστά σε χιλιάδες συγκεντρωμένους στην πανεπιστημιούπολη στο Όρεμ της Γιούτα, έρχονται διαρκώς στη δημοσιότητα.

Το βρετανικό BBC αναμεταδίδει πληροφορίες του αμερικανικού CBS, το οποίο επικαλούμενο τουλάχιστον δυο πηγές των διωκτικών αρχών, αναφέρει ότι κομβικό ρόλο στη σύλληψη του φερόμενου ως δολοφόνου, έπαιξε ο ίδιος του ο πατέρας.

Όπως μεταδίδει το CBS ο πατέρας του Ρόμπινσον γνώριζε ότι ο ύποπτος ήταν ο γιος του από τις εικόνες και τις φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί από το FBI.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον παρότρυνε τον 22χρονο να παραδοθεί αφού είχε ομολογήσει. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ρόμπινσον και ενημέρωσαν το FBI, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο δράστης συνελήφθη στην κομητεία Ουάσινγκτον, νότια του Σολτ Λέικ Σίτι

Ο ύποπτος για την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη στην κομητεία νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας της Γιούτα.

Όπως έγινε γνωστό πριν τη σύλληψή του είχε προηγηθεί γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Αφού οι αρχές έλαβαν εκατοντάδες στοιχεία και δημοσίευσαν βίντεο του υπόπτου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ρόμπινσον στις 22:00 χθες το βράδυ τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) . Πριν από τη σύλληψή του, οι αξιωματούχοι συμπέραναν ότι ο δράστης είχε πυροβολήσει από μια στέγη στην πανεπιστημιούπολη, πριν σκαρφαλώσει και τραπεί σε φυγή. Ένα όπλο εντοπίστηκε από τις αρχές σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ

Σε συνέντευξη Τύπου ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, εξέθεσε με τη σειρά του τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη του Ρόμπινσον. Ο κυβερνήτης είπε ότι το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του δράστη επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος στη συνέχεια ανέφερε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον τις πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε ομολογήσει ή να είχε υπονοήσει ότι διέπραξε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στο Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γιούτα, στους ερευνητές που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και στο FBI, δήλωσε ο Κοξ. Οι ερευνητές εξέτασαν το βίντεο και ταυτοποίησαν τον Ρόμπινσον να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Κοιλάδας Γιούτα με ένα γκρι Dodge Challenger περίπου στις 8:29 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη, την ημέρα της εκδήλωσης του Κερκ στο σχολείο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Ο Ρόμπινσον φορούσε ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, δήλωσε ο Κοξ. Πιστεύεται ότι άλλαξε ρούχα στην οροφή, από όπου έγινε ο πυροβολισμός, πριν αλλάξει ξανά σε αυτά που φορούσε αρχικά. Όταν οι διωκτικές αρχές συνάντησαν τον Ρόμπινσον νωρίς το πρωί στις 12 Σεπτεμβρίου, φορούσε ρούχα που συνάδουν με αυτήν την ενδυμασία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Ο Κοξ είπε ότι οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο είπε ότι είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και ότι ο Ρόμπινσον είχε αναφέρει ότι ο Κερκ επρόκειτο να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ. Το ανώνυμο μέλος της οικογένειας είπε ότι ο Ρόμπινσον και ένα άλλο άτομο συζήτησαν γιατί αντιπαθούσαν τον Κερκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.