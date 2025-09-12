Bella Ciao, «copypasta» και «Εϊ, φασίστα, πιάσε!»: Τα συνθήματα στις σφαίρες που σκότωσαν τον Κερκ

Ενδεικτικά μιας συγκεκριμένης διαδικτυακής κουλτούρας και «πολιτικής» τοποθέτησης είναι τα μηνύματα που βρέθηκαν χαραγμένα στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον, του ανθρώπου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ένας από τους κάλυκες (πυροδοτημένης) σφαίρας έφερε την φράση «notices bulge OwO what’s this».

Το «notices bulge OwO what’s this» είναι ένα από τα γνωστά «copypasta» του αμερικανικού διαδικτύου.

Όπου «copypasta», μια φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, συχνά για να τρολάρονται χρήστες μεταξύ τους στο διαδίκτυο.

Αν μεταφράζαμε στα ελληνικά τη φράση (που έχει ενίοτε σεξουαλικό υπονοούμενο) θα λέγαμε «Ωπ φούσκωμα βλέπω, τι έχουμε εδώ;»

Τα βέλη

Οι αρχές αναφέρουν ότι σε μία από τις σφαίρες υπήρχαν οι λέξεις «Έι φασίστα! Πιάσε!» μαζί με ένα ανωφερές, ένα δεξιόστροφο και τρία κατωφερή βέλη.

BREAKING: Utah Gov. Spencer Cox confirms that Charlie Kirk suspected assassin had engravings on bullets that said, “Hey, fascist!” and “Catch!” pic.twitter.com/OpCMjEhMAB — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Τα τρία κατωφερή βέλη από μόνα τους ίσως αντιστοιχούν σε σύμβολο που χρησιμοποιείται για να δηλώσει το αντιφασιστικό κίνημα.

Συνολικά, η ακολουθία των βελών ίσως αναφέρεται και σε κάποιο για παιχνίδια, αν και αυτό παραμένει ασαφές δεδομένου ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει εικόνες από τις σφαίρες.

Ένα δεύτερο περίβλημα σφαίρας είχε χαραγμένους του στίχους του «Bella Ciao».

Τέλος, ένας άλλος κάλυκας έφερε την επιγραφή «Αν το διάβασες αυτό, είσαι ομοφυλόφιλος χαχαχα» – και πάλι μια προφανής αναφορά σε διαδικτυακό χιούμορ – τρολάρισμα.

Με πληροφορίες από BBC