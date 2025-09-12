Ο Μακρόν χαιρετίζει την υιοθέτηση της «δήλωσης της Νέας Υόρκης» από τον ΟΗΕ για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Πηγή: ΑΜΠΕ